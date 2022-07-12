▲IKEA嘉義行動商店開啟倒數出清活動。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA去年夏日推出的全球首間貨櫃門市「IKEA Hej 行動商店」，在7月底即將正式收攤，7／18起至熄燈前推出「展示品大出清特賣」，裡面超過百件商品超有氣魄的優惠3折起！比絕版品的5折起出清還要更加吸引人，想添購家中用品的大家記得在7月底前可再次造訪一下。

IKEA Hej行動商店從去年9／8開幕，創下首日民眾頂著烈日、排出近百公尺長龍的盛況，打卡聲絡繹不絕，也為許多嘉義市民帶來滿滿回憶，IKEA Hej行動商店近期宣布將於7／31正式結束，7／18至7／31舉辦再見倒數特賣，現場百項展示品出清最低3折，既然是展示品就代表僅有幾件，先搶先贏喔。

▲實心橡木腳、充滿溫馨氛圍的RÅVAROR餐桌，很適合小空間。

矚目單品包括實心橡木腳的RÅVAROR餐桌，原價3,999元，出清價999元；桌面可以拆下當作托盤的GLADOM黑色托盤桌，原價459元，出清價189元；輕巧可愛的MAMMUT兒童椅凳，原價179元，出清價59元。另外現場展示的IVAR層架、BESTÅ收納櫃、EKET收納櫃等IKEA經典的收納家具也都直接出清，可以說全台最便宜的IKEA就在嘉義了啦。

▲GLADOM黑色托盤桌，MAMMUT兒童椅凳。

此外，IKEA還加碼「卡友回嘉滿額贈」活動，即起至7／31持宜家卡至IKEA Hej行動商店，單筆消費滿500元，可獲得經典的FRAKTA藍色購物袋與500元折價券1張；單筆消費滿1,000元可獲FRAKTA購物袋與1,000元折價券；單筆消費滿1,500元，除購物袋與千元折價券，還能額外獲外觀等比縮小的限量「IKEA Hej 貨櫃鑰匙圈」。

為了開心說再見，7／22至7／31再加碼紀念禮活動，民眾在現場拍照並發表至Facebook或Instagram打卡，即可獲得IKEA Hej行動商店限量獨家紀念徽章，快把握最後倒數期間到店拍美照，去跟貨櫃屋說再見吧！