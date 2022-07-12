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IWC深邃綠面放射太陽紋　優雅葡萄牙錶活力滿點

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▲▼IWC,Glashutte 。（圖／公關照）

▲IWC葡萄牙系列自動腕錶40，232,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

各種不同色調的綠色，正向IWC（萬國錶）各系列延伸，1930年代兩位葡萄牙商人向品牌訂製如航海計時器一般精準時計、堪稱大尺寸腕錶先驅的葡萄牙系列錶款，旗下自動腕錶40與萬年曆腕錶42迎來放射狀太陽紋的墨綠色面盤，濃郁深邃的色彩充滿活力也流露優雅氣息，提供錶迷更豐富的選擇。

▲▼IWC,Glashutte 。（圖／公關照）▲▼IWC,Glashutte 。（圖／公關照）

▲IWC葡萄牙系列自動腕錶40呈現放射狀太陽紋的濃郁墨綠色面盤，透明錶背顯露82200型自製機芯。

初代的IWC葡萄牙腕錶採用獵人式懷錶機芯，因此奠定大尺寸錶款的基礎，但搭配簡約的阿拉伯數字、鐵軌式分鐘圈、柳葉形指針，不粗獷反而顯得典雅。最新兩款綠色腕錶承襲經典特色，並採透明底蓋設計彰顯自製機芯，當中萬年曆腕錶42搭配大利鞋履製造商Santoni打造的綠色鱷魚皮錶帶，與面盤色彩相呼應。

▲▼IWC,Glashutte 。（圖／公關照）▲▼IWC,Glashutte 。（圖／公關照）

▲IWC葡萄牙系列萬年曆腕錶42，透明底蓋顯露82650型自製機芯，715,000元。

德國名錶Glashütte Original（格拉蘇蒂原創）復古風的Seventies Chronograph Panorama Date七零年代大日曆計時腕錶，今年也換上漸變色的墨玉綠色面盤，搭配灰棕色絨面小牛皮錶帶、黑色橡膠錶帶以及精鋼鍊帶各有特色，均搭載具70小時動力儲存的自製飛返計時37 -02 機芯，實用與美感兼具。

▲▼IWC,Glashutte 。（圖／公關照）

▲Glashutte Original Seventies Chronograph Panorama Date七零年代大日曆計時腕錶，453,000元。（圖／Glashütte Original提供）

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關鍵字：

IWC, 萬國錶, 格拉蘇蒂原創, Glashutte Original

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