天氣熱爆！cama推解熱冰飲第2杯7折　星巴克「全品項買一送一」最後1天

▲cama推一個月冷飲優惠活動。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

本週即將迎來一年節氣中最熱的大暑，熱浪前奏已經持續好幾天的高溫，走在街上都快融化了，連鎖咖啡cama也祭出少有的飲品優惠方案，連續一個月針對旗下特定冷飲，推出第2件7折的促銷，而星巴克針對7-11歡慶萬店推出「全品項買一送一」優惠活動，7／12是最後一天囉好好把握！

連鎖咖啡cama café針對盛夏假期，推出全新「7+7政策」優惠，分為兩波各選出7款冷飲，任選即享有第2杯7折優惠，包括咖啡、高山茶、紅茶等，每天換喝也很可以，優惠期間從7／12至8／14，每天都有特選7款超解熱冰飲，消費者購買大杯尺寸就享有優惠，購買品項可混搭，取價低者折扣。

cama從7／12至7／26的首波優惠品項包括cama經典黑咖啡、微韻黑咖啡、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶；7／27至8／14期間，優惠品項為冷萃咖啡系列、水果冷萃系列、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶。

而星巴克現正推出「全品項買一送一」優惠喔，今7／12為最後一天，只要在上午11點至晚上8點至店，購買兩杯大杯容量、風味、冰熱一致的全品項飲料，第二杯由星巴克招待。