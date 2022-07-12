fb ig video ETtoday search mobile

天氣熱爆！cama推解熱冰飲第2杯7折　星巴克「全品項買一送一」最後1天

>

▲星巴克買一送一,cama。（圖／業者提供）

▲cama推一個月冷飲優惠活動。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

本週即將迎來一年節氣中最熱的大暑，熱浪前奏已經持續好幾天的高溫，走在街上都快融化了，連鎖咖啡cama也祭出少有的飲品優惠方案，連續一個月針對旗下特定冷飲，推出第2件7折的促銷，而星巴克針對7-11歡慶萬店推出「全品項買一送一」優惠活動，7／12是最後一天囉好好把握！

連鎖咖啡cama café針對盛夏假期，推出全新「7+7政策」優惠，分為兩波各選出7款冷飲，任選即享有第2杯7折優惠，包括咖啡、高山茶、紅茶等，每天換喝也很可以，優惠期間從7／12至8／14，每天都有特選7款超解熱冰飲，消費者購買大杯尺寸就享有優惠，購買品項可混搭，取價低者折扣。

▲開工咖啡優惠,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

cama從7／12至7／26的首波優惠品項包括cama經典黑咖啡、微韻黑咖啡、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶；7／27至8／14期間，優惠品項為冷萃咖啡系列、水果冷萃系列、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶。

▲星巴克買一送一,cama。（圖／業者提供）

而星巴克現正推出「全品項買一送一」優惠喔，今7／12為最後一天，只要在上午11點至晚上8點至店，購買兩杯大杯容量、風味、冰熱一致的全品項飲料，第二杯由星巴克招待。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, cama

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

超容易出現「媽寶男」的星座！不但很聽話、還會拉老婆一起的是他

超容易出現「媽寶男」的星座！不但很聽話、還會拉老婆一起的是他

星巴克7／11起「全品項買一送一」　高溫爽喝半價快揪咖！

星巴克7／11起「全品項買一送一」　高溫爽喝半價快揪咖！

溫網決賽成男神寶地！洛基、蜘蛛人⋯都到場　連Krystal都搶合照

溫網決賽成男神寶地！洛基、蜘蛛人⋯都到場　連Krystal都搶合照

日網戀愛占卜：選一張銀河圖　測「今夏如何增加豔遇機會」 《安娜》現實10金句：人就算是在只有自己看的日記本裡，也會寫謊話 超好睡「飯店枕頭」下殺414元　睡眠更深層、柔軟觸感一躺上癮 周子瑜出遊露一截白嫩纖腰好青春！　與「神祕好友」約會笑容超甜 營養師推「多喝茶」控血糖還能抗老化！但有3點要注意：溫度別太高 林俊傑、潘瑋柏又撞勞力士　被左錶冠與綠黑陶瓷圈燒到 孟耿如產後首露面光速瘦7公斤　親曝愛女英文名「成第一把交椅」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面