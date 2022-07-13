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女神名模洪曉蕾偽素顏神器　「白茶賦活保濕素顏霜」

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▲白茶賦活保濕素顏霜。（圖／東森自然美提供）

▲智能校色素顏霜添加皇家級白牡丹茶與補水之王γ-PGA，保濕、潤色、防曬一次到位。（圖／東森自然美提供）

生活中心／綜合報導

外型凍齡的45歲女神名模洪曉蕾為何素顏肌膚還是如此透亮水潤？走到哪仍十分吸睛！「我也希望素顏就可以很美！！！」是不少懶女孩的心聲，森美妍聽到了，好評不斷的偽素顏底妝神器「白茶賦活保濕素顏霜」，讓妳從灰頭土面的灰姑娘，秒變身成容光煥發的仙女姐姐。透過360度珠光立體效果，全天候保持水潤度，徹底與油光say bye，讓肌膚由內到外的白皙透亮，一擦就能立刻擁有好氣色，更成為一級女神名模洪曉蕾的心頭好。有了素顏霜再也不必瓶瓶罐罐，讓忙碌的女孩每天多睡10分鐘，輕鬆打造天生麗質的偽素顏膚況。「白茶賦活保濕素顏霜」7/14(四)22:40在東森購物47台好評開賣，想要當「最美的懶女孩」，就趕快設鬧鐘手刀下單！

名模女神仙氣太盛招架不住！「保濕、潤色、防曬」3大功效一次到位！

每次在鏡頭面前總是仙氣逼人的名模洪曉蕾，許多粉絲直呼她「太美了」！「白茶賦活保濕素顏霜」就像是讓肌膚自建美肌濾鏡一樣，不上妝也能擁有白皙女神光，秘密武器就是含有γ-PGA、白牡丹茶、薑黃、二氧化鈦等等多種保濕成分，不僅為肌膚快速補水鎖水，防禦力更是加倍，擁有高效防護成分SPF50+，有效阻擋UVA及UVB，輕輕一抹立即形成薄透保護膜，可以有效長時間阻隔紫外線，而輕盈水感質地讓臉自帶光圈般，有超美的淡淡光澤感，並且讓臉部輪廓看似立體，一瓶就將保濕、潤色、防曬3大功效一次到位！

其中，最強的保濕成分「聚麩胺酸γ-PGA」，萃取自納豆菌發酵時，納豆的稠黏物質中主要成份，提高肌膚的天然保濕因，從肌膚內部增強自體保濕能力，重啟肌膚活力，還能防止水分流失，啟動肌膚自我補水能力，另外一大功臣「神經醯胺Ceramide」重建肌膚屏障，舒緩肌膚乾敏現象，而珍稀成分皇家級「白牡丹茶」的保護力是維生素C的３倍，維生素E的4.5倍，能有效調理、改善粗糙肌膚、延緩肌膚老化，增強肌膚屏障同時長效保濕，使肌膚柔嫩健康！

▲白茶賦活保濕素顏霜。（圖／東森自然美提供）

▲一級女神名模洪曉蕾素顏肌密，全靠森美妍偽素顏底妝神器「白茶賦活保濕素顏霜」。（圖／東森自然美提供）

柔焦光感科技「智能校色素顏霜」 賴床女孩還能展現輕透好氣色！

森美妍「白茶賦活保濕素顏霜」受到國家級大獎榮耀肯定，更連續兩年榮獲「國家品牌玉山獎」成為消費者守護肌膚、綻放光澤的安心神隊友。炎炎夏日來臨，想要輕透底妝又怕太厚重？「白茶賦活保濕素顏霜」溫和親膚，透過柔焦光感科技，聚光校色，讓你一抹展現好氣色。不只人需要補水，肌膚也需要補水大隊，透過超強補水之王γ-PGA與珍稀皇家白牡丹茶萃取成分提供強大保濕力，同時友善調理油水平衡，拒絕出油太猖狂，為肌膚注入源源不斷的保濕能量，讓肌膚保持水嫩不斷電，能夠安撫肌膚因刺激而引起的乾燥與不適，提升肌膚光澤淨透感，展現仙女般的偽素顏妝感。

拒絕油光、只留水光，懶人最愛素顏霜一抹打造高級臉！每天想要多睡10分鐘，擁有一罐「白茶賦活保濕素顏霜」就能達成，保養的同時，也能擁有完妝後的美肌效果，讓妳一分鐘就能搞定出門，透亮保濕、高效防護，水嫩發光肌就是這麼簡單，自拍時也不用再把美肌濾鏡開到最大，因為妳肌膚自建怎麼拍都美的名模女神光，「白茶賦活保濕素顏霜」將於7/14(四)22:40在東森購物47台LIVE全球首賣，趕快一起來當「最美的懶女孩」！

▲白茶賦活保濕素顏霜。（圖／東森自然美提供）

▲森美妍白茶賦活保濕素顏霜30ml/$4,980。（圖／東森自然美提供）

東森購物網：https://www.etmall.com.tw/i/3542422

關鍵字：

東森自然美, 洪曉蕾, 白茶賦活保濕素顏霜

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