宋慧喬連發OL穿搭被讚「優雅女王」　成熟造型靠顏值輕鬆撐起

記者王則絲／台北報導

韓女星宋慧喬憑藉超高人氣手上握有眾多代言工作，近日她替代言服飾品牌MICHAA拍攝的秋季系列形象畫報釋出，再度化身職場OL，演繹多套都會風穿搭，幹練的西裝、溫柔洋裝等造型都完美駕馭，其中幾套較為成熟的裝扮也用顏值輕鬆撐起，讓粉絲盛讚她是「優雅女王」。

宋慧喬近期狀態一絕，日前飛往法國巴黎行程滿檔，除了參加珠寶品牌CHAUMET舉行的晚宴，還接續出席FENDI 2022秋冬高訂大秀，盛世美顏與凍齡狀態攻佔各大媒體的版面。

▲宋慧喬最新代言畫報釋出。（圖／翻攝自IG@michaachannel）

而這次宋慧喬少見的畫上紅唇妝容出鏡，演繹本次「Eyes On Me」主題，果真讓人目光都無法移開呢。她先是穿上最不易出錯的米色西裝與OL套裝，即便身高不高、比例依然優秀，接著換上一身海軍藍色魚尾裙洋裝，將她的S腰線完整顯現，端莊又不失女人味，顯得很知性，身形體態令人稱羨。

▲宋慧喬一身魚尾裙勾勒出纖細的Ｓ曲線。（圖／翻攝自MICHAA官網）

不過其中有幾套造型風格略微成熟，以金線刺繡的丹寧裙融合高雅與休閒，和鮮亮金黃色與藍色交織的花紋圓裙，皆有著高貴成熟的氛圍，一般女生恐怕會覺得難以駕馭，但是在宋慧喬的演繹下，輕鬆靠顏值撐了起來，依舊是氣質非凡，這組畫報獲得粉絲們盛讚：「優雅女王」、「好美，最近狀態真的絕」、「這個妝好適合喬妹」、「我的女神！」

▲宋慧喬駕馭起成熟都會風格毫不費力。（圖／翻攝自MICHAA官網）

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