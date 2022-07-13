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「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗

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▲▼星座。（圖／翻攝自IG@tvn_drama）

▲自尊心比天高星座。（示意圖／翻攝自IG@tvn_drama）

記者鮑璿安／台北報導

自尊雖然不能當飯吃，不過在有些人眼中，面子比裡子重要太多了，他們不太能夠接受自己輸，最起碼別人有的自己不能沒有，千萬別輕易挑戰他們的個性，嘴硬到極致，以下公開「最愛面子」星座Top 3 ！

Top 3 獅子座

獅子座的自尊心很高，不能接受別人在他們面前使眼色或是挑釁，一旦有忍不住的地方，獅子就會挑明了直接說，與其自己不爽，還不如讓大家都知道他不爽。所以獅子很聰明，他們是不會暗自生悶氣的，若是不愉快就讓全天下知道，理智線容易斷掉卻一點也不怕，不過獅子也很好哄，一下子可以變成小花貓。

TOP 2 天秤座

天秤座是名副其實的享樂主義，就算沒了裡子，面子也要顧好，所以出門在外華麗的行頭是不會少的，你完全看不出天秤手頭緊的時候，他們隨時準備好最佳狀態示人，一切都是因為自尊心太高。天秤寧可把最節約的一面留給自己，也不會省其他人，這樣才能維持一貫的優雅態度。

Top 1 牡羊座

牡羊座愛面子很多人都知道，固執的脾氣不是一時半會能改變的，牡羊是那種不允許他人踩到自己底線的類型，否則可以這輩子都不理對方，牡羊絕對是說到做到。而且他們自尊心大過天，不想做的事情就是不想做，不輕易轉彎，認輸這回事牡羊學不會，哪怕轉身離開姿態也要漂亮。

►毒舌卻心地善良星座Top 3 ！　冠軍管不住嘴，用實際行動證明感情

關鍵字：

星座, 運勢, 牡羊座, 獅子座, 天秤座

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