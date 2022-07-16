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今夏日系穿搭流行4元素　清爽檸檬黃、大領衫穿出時尚新高度

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文／女子學

可以盡情展現個人特色的夏日，日本女性時尚雜誌紛紛搶先介紹，今年夏天日系穿搭的時尚趨勢，值得一提的是今年各家品牌都推出了強調運用大膽配色的嚴選單品，許多穿搭新靈感使人眼睛一亮。接下來與大家分享 4 大不可錯過的夏日穿搭元素。

1. 伴隨著夏日氣息的亞麻材質

▲亞麻材質（圖／PinterestPinterest

夏天就要穿上亞麻材質的服飾，擁有透氣又輕盈舒適的輕薄質感，還可以防曬，且亞麻材質的衣服不會去刻意強調身體曲線，讓人可以穿得輕鬆又能保有恰到好處的寬鬆垂墜感。是不僅可以在初夏使用，也可以在春、秋使用的優秀單品。 推薦的兩種單品，第一種亞麻罩衫可以增加穿著上的層次感與修飾身形，也能單穿變成連身裙。而亞麻連身裙更是能大大的提升視覺上的輕盈感，因此對於骨架較大或是身形較小的女生，都可以有不錯的修飾效果。

2. 清爽的檸檬黃營造夏日愉悅的心情

▲清爽的檸檬黃（圖／PinterestPinterest

檸檬黃帶著一股清新的氛圍，非常適合在夏季穿著，而且也不挑膚色，如果想營造別緻優雅的氛圍，搭配檸檬黃半身裙可以穿出自然又知性的女人味。但若覺得亮眼的檸檬黃很難搭配，不妨可以先試試淡色系的檸檬黃，例如像是桐谷美鈴所示範的穿著，以淡檸檬黃為主色，下裝則搭配相近的米色調層疊，營造出豐富且平衡的單色調配色。

3. 華麗亮粉色穿出與眾不同時尚感

▲華麗亮粉色（圖／PinterestPinterest

「vivid pink」亮粉配色穿搭流行熱潮從 2022 年春季延燒到夏季，愈來愈多人大膽運用搶眼的色系來做變化，穿上衝擊力強的甜美亮粉色，徹底打破太豔麗的配色不好搭配的印象，轉變為更適合成熟女性穿著的單品。而且其實不同膚色的人都能很好駕馭。鮮豔的亮粉色自帶一種華麗的感覺，看似會難以搭配，但其實只要根據自身的穿衣哲學，例如如何搭配下裝、上衣和配飾等，仍舊能表現得優雅又時尚，還能彰顯女性獨有的時尚魅力。

4. 剪裁大氣的領口連結穿搭品味

▲大領衫剪裁設計（圖／PinterestPinterest

吸晴的大領衫剪裁設計，也是今夏流行的一大趨勢。一件上衣就能將妳的時尚韻味展現出來！有點古典風格的大領衫，又不會太甜美，可修飾臉型的剪裁，可以在無形中增加女性韻味。而且大領衫讓嬌小身形的女生也可以輕鬆平衡視覺比例，也能遮肉顯瘦，是值得入手的夏季穿搭元素。

現在開始，就用時尚的姿態迎接盛夏的來臨吧！

延伸閱讀

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春季專屬櫻花系穿搭：搭配日系女裝，穿出亮麗潮流「粉」時尚

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 夏日, 穿搭, 亞麻, 檸檬黃

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