今夏日系穿搭流行4元素　清爽檸檬黃、大領衫穿出時尚新高度

「vivid pink」亮粉配色穿搭流行熱潮從 2022 年春季延燒到夏季，愈來愈多人大膽運用搶眼的色系來做變化，穿上衝擊力強的甜美亮粉色，徹底打破太豔麗的配色不好搭配的印象，轉變為更適合成熟女性穿著的單品。而且其實不同膚色的人都能很好駕馭。鮮豔的亮粉色自帶一種華麗的感覺，看似會難以搭配，但其實只要根據自身的穿衣哲學，例如如何搭配下裝、上衣和配飾等，仍舊能表現得優雅又時尚，還能彰顯女性獨有的時尚魅力。

4. 剪裁大氣的領口連結穿搭品味

▲大領衫剪裁設計（圖／Pinterest、Pinterest）

吸晴的大領衫剪裁設計，也是今夏流行的一大趨勢。一件上衣就能將妳的時尚韻味展現出來！有點古典風格的大領衫，又不會太甜美，可修飾臉型的剪裁，可以在無形中增加女性韻味。而且大領衫讓嬌小身形的女生也可以輕鬆平衡視覺比例，也能遮肉顯瘦，是值得入手的夏季穿搭元素。

現在開始，就用時尚的姿態迎接盛夏的來臨吧！

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