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歐陽娜娜「101忠狗」造型與范丞丞搭成情侶裝　還隔空與「她」撞衫

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記者王則絲／台北報導

台灣女星歐陽娜娜曾經與范冰冰的弟弟范丞丞傳出緋聞，但是後來則沒了下文，近日歐陽娜娜發布的最新穿搭照中，將迪士尼經典角色「101忠狗」穿上身，湊巧與范丞丞搭成情侶裝，原來范丞丞也穿上了101忠狗圖案的超帥皮衣，但其實大陸女星虞書欣在此同時亦示範了同系列，隔空齊撞衫。

▲歐陽娜娜穿紀梵希101忠狗聯名 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜最新穿搭照。（圖／翻攝自微博）

星二代的感情生活總是民眾們好奇的焦點，尤其是歐陽娜娜只要傳出緋聞就會佔據不少版面，雖然她曾經與范丞丞傳出緋聞，但是從沒出面證實過，外界是霧裡看花。

然而近日卻發現了歐陽娜娜與范丞丞兩人巧妙穿了情侶裝？原來歐陽娜娜與范丞丞同樣都身為GIVENCHY（紀梵希）的大中華地區品牌大使，最近為帶貨最新的「101忠狗」聯名七夕系列，紛紛發布演繹同系列服裝的造型，意外穿成情侶裝。

▲歐陽娜娜穿紀梵希101忠狗聯名 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜穿紀梵希101忠狗聯名 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜與范丞丞穿上GIVENCHY「101忠狗」聯名系列。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜示範了GIVENCHY「101忠狗」聯名系列的白帽T以及帥氣黑T恤，上頭都印有可愛的101忠狗圍繞著LOGO，白色的迷你裙和褲裝，則是透過白底與黑色滿版的LOGO模擬出大麥町犬的花紋，特別俏皮可愛；范丞丞走的是耍酷路線，一身皮衣外套上也印有大麥町犬英氣噴發的模樣，並同樣牽著狗狗們一起入鏡。

▲歐陽娜娜穿紀梵希101忠狗聯名 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜穿紀梵希101忠狗聯名 。（圖／翻攝自微博）

▲虞書欣也在同時示範了同系列造型。（圖／翻攝自微博）

然而其實還有一位女星虞書欣也現身示範了同系列造型，她的短版T恤上爬滿了101忠狗，手上採用大麥町花紋設計的迷你手袋可愛爆棚。

►GIVENCHY突發「101忠狗」系列！　大麥町躍上手袋、衣服可愛炸裂

►宋慧喬連發OL穿搭被讚「優雅女王」　成熟造型靠顏值輕鬆撐起

關鍵字：

歐陽娜娜, GIVENCHY, 范丞丞, 101忠狗, 大麥町

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