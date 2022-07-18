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北投捷運站4家人氣拉麵店　濃厚雞白湯、經典鹽味...配餐來份紫蘇蝦餅

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文／女子學

日本，一向是國人特愛的海外旅遊勝地，除了豐富的人文歷史、多變壯麗的自然景觀之外，得天獨厚的市井小吃美食，更是令我們流連忘返的主要原因。

雖然，疫情之下出國成了遙不可及的夢想，但全台各地的「拉麵店」，卻是如雨後春筍般不斷開立。這次，編輯要帶大家來到台北市的北投，這裡有溫泉、有風景、有故事，就歷史層面來看，和日本也有著某些程度的關係，特別介紹4家北投捷運站周圍的拉麵店，下回來玩耍時，一定要試試看喔！

1. 荷麵亭

▲荷麵亭在地方上早有一定的名氣（圖／荷麵亭-北投 粉絲專頁）

本店位於士林捷運站旁的荷麵亭，在地方上早有一定的名氣，打著「每日限量」的口碑，強調「一心不亂」的職人精神，盡心做好每一碗美味的拉麵。

招牌的白湯系列，又細分醬油、塩味、辣味等不同風味供饕客做選擇。熱騰騰的拉麵中，有常見的叉燒、木耳、細蔥、溏心蛋，還有著可以提味解膩的生薑與生洋蔥，配合著濃郁又帶點黏稠感的厚實湯頭，品嘗道地的日本味。此外，店內的小菜炸物也十分用心，像龍蝦沙拉和紫蘇蝦餅，都是其他地方吃不到的喔～

2.長生塩人

▲北投捷運站旁的長生塩人（圖／長生塩人 粉絲專頁）

如果喜歡清淡口味的朋友，那就絕對不能錯過北投捷運站旁的長生塩人！2020 年從第一間天母創始店開始，便陸續於台北北投、文山，台中、員林等地開設分店，每到開店時間，即可看到絡繹不絕的人潮，且自晚間五點營業至深夜一點的時間，造福了許多夜貓子。

以一碗不到200元台幣的價格，提供「每日自熬8小時的神秘金湯」，抓住大家的「拉麵魂」。主打清爽的鹽味拉麵，配料附上簡單卻軟嫩的雞肉和炙燒豬肉，與新鮮娃娃菜，吃起來美味無負擔。另外，也有醬油、味噌以及肉醬拉麵，招牌的金黃蘿蔔和黃金翡翠，也是必點的開胃菜。

3.樂山窄巷

▲北投樂山窄巷拉麵，是宜蘭知名樂山拉麵的姊妹店。（圖／樂山窄巷拉麵 粉絲專頁）

說到「樂山」，大家是不是有似曾相似的即視感呢？沒錯，位於北投捷運站旁巷弄內的樂山窄巷拉麵，正是宜蘭知名樂山拉麵的姊妹店，除了麵食之外，還有提供新鮮生魚片、海鮮丼，算是店裡的另一項亮點。

若是要提到人氣餐點，就不得不提到每日限量的「蝦拉麵」，店家用大量的蝦頭熬製，且不吝地附上四尾鮮蝦，配上Q彈的麵條，整碗皆是富含嚼勁的海味～如果想吃一點別的，濃郁的奶油玉米拉麵、香辣的焦蒜辣醬油拉麵，或者是特殊口味的胡麻味噌擔擔麵，也是屬於高人氣的口味喔。

4.葉櫻拉麵

▲葉櫻拉麵（圖／葉櫻拉麵 粉絲專頁）

從北投捷運站一號出口出站後右轉，進入有各式小吃的光明路，步行約3-5分鐘，即可看到葉櫻拉麵的身影。紅色的搭棚、小小的空間，散發著溫馨而樸實的氛圍，讓人只想進去好好享用一碗拉麵的時光。

同樣以濃厚的「雞白湯」為主打，做出各式的口味，有原味、蒜味、辣味、蛤蠣，可以免費加重口味。編輯推薦$160元的雞白湯拉麵（原味），簡簡單單便能吃出香醇濃郁的湯頭，配料上除了有口感超嫩的舒肥雞、溏心蛋、海苔、玉米筍、青椒等，再淋上細細的蔥花，就是美味清爽的一餐。

看到這裡，是不是好想馬上來一碗拉麵大快朵頤呢？拉麵的魅力，在於把類似的食材、配料變換成各種不一樣的味道，每次吃的時候都有不一樣的驚喜。在還無法隨行所欲地出國旅行之前，有空時先到北投來碗拉麵吧！等到疫情趨緩後，再到日本旅遊，和家人朋友一起品嚐道地的拉麵！

延伸閱讀

拉麵控必吃口袋名單：精選台北 3 家特色拉麵店，肉量滿足、豚骨湯頭極濃馥郁

中南部蔬食地圖：趕快收藏這 4 家，美味程度讓葷食者也想去朝聖！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 北投, 捷運美食, 拉麵

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