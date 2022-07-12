101觀景台雞蛋糕太可愛引熱議　網友：買門票都要去吃！

▲KADO KADO雞蛋糕近期進駐台北101觀景台。（圖／翻攝台北101購物中心官方粉絲頁）

記者蔡惠如／台北報導

台北101觀景台暑假話題滿滿，繼台中熱門咖啡廳kafe D進駐提供獨家虹吸式咖啡後，KADO KADO雞蛋糕也在近期開幕，還推出101造型的超可愛版本，實在很會！討喜的有趣比例還引發近500網友按讚，除了101大樓之外還有歪腰郵筒、擲筊、藍白拖等造型，滿滿台灣味，即便在需要買票的89樓觀景台，也有民眾留言表示要去朝聖！

台灣疫情穩定也正式進入暑假，許多不少放鬆心情的民眾開始走出門逛逛，台北101觀景台近期也加強飲食與活動元素催客，不但針對家庭客在每周六下午13:30以及15:00，舉辦親子活動《雲端上的法式故事營》，由雙搭檔姐姐引領小朋友進行搭配簡單的歌曲、小遊戲、藝術手作等體驗活動，還在傍晚舉辦「momo mini雲端親子電影院」，超過20部國際兒童影展動畫，在每周五、六、日的傍晚17：30至18：30播映。

餐飲方面除引進熱門咖啡廳kafe D，KADO KADO雞蛋糕也在近期開幕，還針對101的元素推出特色造型，超可愛的101大樓看起來實在好療癒，官方粉絲團還表示「完美比例的雞蛋糕並不存ㄗ...」，中間圓型的樓腰設計畫龍點睛，讓人一口吃進101超級豪邁。

除了101大樓的造型之外，還有歪腰郵筒、藍白拖、大同電風扇、珍珠奶茶等造型，滿滿的台灣味，此外還有新加坡魚尾獅、羅馬競技場、英國大笨鐘等國際知名地標的造型，讓網友心中飄出粉紅泡泡，直說：「我都要！」

而位於信義區百貨樞紐位置的新光三越信義新天地A8，近期迎來10年的美食街大改裝，耗資近億元全部打掉重練，進駐共65個品牌，其中21櫃都是新櫃，此外還有200多坪的超市「美麗市場」，強化A8全客層的概念，引進kafeＤ、然花抄院、楓糖男孩等獨家與熱門新櫃。

▲新光三越A8美食街新開幕，引進多間百貨獨家品牌。（圖／業者提供）