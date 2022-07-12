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宋慧喬變女學生賞巴黎自然主題大展　400件珍品讓人流連忘返

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▲▼CHAUMET,VCA 。（圖／公關照）

▲宋慧喬日前出席CHAUMET於巴黎舉辦的Botanical植藝萬千藝術展。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女神宋慧喬近日頻頻在IG分享她在巴黎美照，多數時間都與她代言的法國珠寶品牌CHAUMET一起度過，包括穿俐落白色褲裝欣賞最新波瀾燦景Ondes & Mervielles系列高級珠寶展、以迷你黑洋裝造型現身展至9月4日的「植藝萬千」藝術大展（Botanical–Observing Beauty），她認真研究品牌兩個半世紀以來的設計歷程，讓粉絲大讚40歲的她好像女學生。

▲▼CHAUMET,VCA 。（圖／公關照）

▲宋慧喬以俐落白色褲裝造型，出席CHAUMET波瀾燦景Ondes & Merveilles高級珠寶展。

▲▼CHAUMET,VCA 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Botanical「植藝萬千」藝術大展展出與自然主題相扣的知名藝術品。

讓宋慧喬頻頻駐足欣賞的植藝萬千藝術大展，是CHAUMET攜手法國國立巴黎高等美術學院（Beaux-Arts de Paris），並由現任摩洛哥馬若雷勒花園（Jardin Majorelle）園長、同時也是植物學家的Marc Jeanson為策展人，擘劃結合近百件CHAUMET不同時期的珠寶、繪圖及鎳銀模型，以及其他品牌的自然主題珠寶，更令參觀者驚豔的還有羅浮宮、奧賽博物館、V&A博物館和東京的阿爾比恩藝術收藏館出借的藝術作品，共計400件珍品展開與自然的藝術對話。

▲▼CHAUMET,VCA 。（圖／公關照）

▲CHAUMET植藝萬千藝術展，展出莫內睡蓮畫作。

▲▼CHAUMET,VCA 。（圖／公關照）

▲CHAUMET展示Pierre Sterle為品牌製作的翠鳥胸針。

▲▼CHAUMET,VCA 。（圖／公關照）

▲CHAUMET標誌性的麥穗造型鑽石冠冕。

自然奇觀也深深啟發梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），日前品牌第八度參加倫敦巨匠臻藏藝術博覽會（Masterpiece London），藉由80件Heritage系列與Extraordinary Object非凡工藝臻品，讓訪客一覽著名的自然美學，最吸睛的當屬結合彩繪、珠寶鑲嵌等裝飾工藝的Rêveries de Berylline自動機械裝置，繽紛花朵會緩緩盛開，蜂鳥會張翅拍翼盤旋再飛返至花冠中央，精巧的動態設計迷人極了。

▲▼CHAUMET,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶1946年創作的Birds胸針模樣可愛。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼CHAUMET,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Rêveries de Berylline自動機械裝置。

►宋慧喬謎樣身高穿出長腿比例　穿露肚裝被10萬名牌包遮光

►40歲宋慧喬迷你裙配球鞋當學生妹　套深V露腰裝配珠寶秒變貴婦

關鍵字：

CHAUMET, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, 宋慧喬

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