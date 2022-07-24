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父親節蛋糕推薦！紅烏龍千層、芒果鮮奶油吃多了也不會膩

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記者陳美伶／綜合報導

父親節即將來臨，精心挑選爸爸的禮物外，也少不了一起吃大餐，享用餐後甜點，本篇精選6款「父親節蛋糕」，從大人感滋味的苦甜系可可蛋糕、濃郁的芒果布蕾夏洛特蛋糕，到全家都愛的清爽系酪梨慕斯應有盡有，多種新選擇，滿足所有爸爸的喜好。

松露冰滴朱古力蛋糕

融合火山冰滴咖啡與苦甜的黑巧克力，這款蛋糕展現紳士般的尊絕不凡，渾厚圓滿的咖啡與黑巧克力香氣，就像爸爸為家庭苦盡甘來的付出，每一口都是品嘗人生的滋味。

▲父親節蛋糕 。（圖／PINKOI提供、星巴克）

▲Le FRUTA 父親節限定 松露冰滴朱古力蛋糕6吋，NT$820（圖／Pinkoi提供，下同）

香醇紅烏龍千層蛋糕

相信爸爸們都是愛喝茶的，這款兼具視覺與味覺的千層蛋糕，選用日系麵粉及鮮奶油層層堆疊達5.5公分高，再注入茶味醇厚的紅烏龍茶葉，散發出自然蜜香及果香，是全家都會愛上的口味。

▲父親節蛋糕 。（圖／PINKOI提供、星巴克）

▲MT.Sylvia Coffee香醇紅烏龍千層蛋糕8吋，NT$1,380。

酪梨優格慕斯

使用新鮮酪梨果泥搭配無糖優格製成的慕斯蛋糕，絕對是父親節蛋糕的新選擇，內層將酪梨慕斯與巧克力蛋糕相互交疊，帶來清新爽口的口感，不只美味也吃得健康無負擔。

▲父親節蛋糕 。（圖／PINKOI提供、星巴克）

▲喜憨兒基金會 男神歐爸 酪梨優格慕斯6吋，NT$588。

鳳梨椰奶重乳酪蛋糕

夏日兩大消暑水果「鳳梨與椰子」組合一起蹦出新滋味，嚴選南投金鑽鳳梨以手工慢火糖煮收汁，再濃縮成金澄色果丁，加入有濃厚南洋香氣的椰奶，乳酪帶來剛剛好的輕盈口感，一口就能享受夏日風情，很有在海島度假的愜意氛圍。

▲父親節蛋糕 。（圖／PINKOI提供、星巴克）

▲1%bakery 島嶼鳳梨和海灘椰子重乳酪蛋糕6吋，NT$760。

濃抹茶乳酪

在準備出國前，就用甜點來回味日本之旅，將宇治抹茶與濃郁乳酪結合，搭配特製的抹茶夾心餡與餅乾底，多層次的口感，帶來幸福的滋味。

▲父親節蛋糕 。（圖／PINKOI提供、星巴克）

▲奈良櫻手作 濃抹茶乳酪6吋，NT$770

芒果布蕾夏洛特蛋糕

星巴克父親節也推出多款蛋糕，夏季限定的「芒果布蕾夏洛特蛋糕」內層將戚風蛋糕夾入烤布蕾與鮮奶油芒果，外圈用手指餅乾做成夏洛特造型排列，上層再佈滿新鮮芒果塊與鮮奶油擠花，最當季的濃郁香甜口感，一定要讓爸爸嚐到。

▲父親節蛋糕 。（圖／PINKOI提供、星巴克）

▲星巴克芒果布蕾夏洛特蛋糕6吋，NT$1,180。

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關鍵字：

pinkoi, 父親節蛋糕, 星巴克, Le FRUTA

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