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精品圈掀爭執！DIOR向VALENTINO求償300萬元　起因在這場高訂秀

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記者王則絲／外電報導

據外媒報導，法國精品DIOR向義大利精品VALENTINO求償10萬歐元，相當於近台幣300萬元，事件起因在於VALENTINO於上週五（8日）在羅馬知名景點西班牙階梯舉辦的高訂大秀，受到DIOR指控該秀阻礙其門市前的通道並影響營業、造成銷售損失，因此才向VALENTINO索賠10萬歐元。

▲Valentino 2022秋冬高訂。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO日前於羅馬「西班牙階梯」舉辦高訂大秀。（圖／品牌提供）

精品圈雖彼此為競爭對手，但是激烈的爭執很少發生。VALENTINO上週的高訂大秀上邀請到安海瑟薇（Anne Hathaway）、華莎⋯⋯等眾多明星出席，帶來102套華服展演，場面確實相當盛大、聚集滿滿的人潮，不過該秀地點選在西班牙階梯，同時也是眾多奢侈品牌的一級戰區，這就成了造成本次事件的問題點。

▲DIOR向VALENTINO求償10萬歐元。（圖／翻攝自推特）

▲DIOR指控這場高訂秀阻礙其門市的營業，向VALENTINO求償10萬歐元。（圖／翻攝自推特）

DIOR義大利的銷售經理在當天晚上便致函VALENTINO，要求賠償對位於Via Condotti街角的DIOR精品店所造成的營業損失，金額為10萬歐元，約台幣300萬元，並要求15天內須支付這筆賠款。

羅馬政府在6月27日有發給該地區的商店們一張公告，表示VALENTINO將會保證人流通暢，但該DIOR經理指稱，並沒有看到他們用任何方式實現承諾，導致門店通道受阻礙、民眾被擋在柵欄外，店內「空無一人」，且當天是週五，讓他評估造成的損失更為嚴重，因此提出10萬歐元賠償金來補足缺口。

為於西班牙階梯附近的精品店還有許多間，包括GUCCI、PRADA、MONCLER⋯⋯都是鄰居，但是目前僅有DIOR提出抗議求償，而VALENTINO尚未有公開回應。

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關鍵字：

DIOR, VALENTINO

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