包・開箱／賈靜雯曬PRADA最新Symbole包　同系列超多款男生拎也好看

記者王則絲／台北報導

凍齡女神賈靜雯近年根本是逆生長，即便是少女的打扮也毫無違和，有天她穿著一身橘綠配的俏皮造型，並背上一只小托特手袋，被粉絲們大讚是「妹子」，而這次她帶貨的包包來自PRADA新推出的「Symbole」系列，該系列有推出超多款包型，連男生也要忍不住被燒到。

▲賈靜雯、曾之喬、謝欣穎、范少勳都紛紛背上PRADA新推出的「Symbole」系列手袋。（圖／翻攝自IG@alyssachia、chiaochiaotzeng、nikki_hsieh、fan82114）



同系列手袋女星曾之喬、謝欣穎也背上，甚至連范少勳都參一咖，他手上拎的是大尺寸的托特包款式，足見該系列就連男生使用都很適合、好看，而今天《ET FASHION》要來帶大家開箱近賞的則是「賈靜雯同款」。

▲PRADA Symbole 幾何圖紋緹花布迷你手提包，NT＄75,000。（圖／記者王則絲攝）



PRADA全新推出的「Symbole」系列，很明顯的，設計靈感正是取材自PRADA經典的三角形LOGO，極致且大膽地使用，讓三角形排列組合在一起，形成了全新的幾何圖騰，極具現代感。

包面材質為奢華提花布，高級且耐用，並以招牌Saffiano皮革飾邊製成，系列其中「賈靜雯同款」為迷你尺寸的手提包，矩形外型小巧可愛，同時也足夠實用，內部空間是能輕鬆放入手機的，不論是手提還是肩背，都能兼具優雅與俏皮感受。

▲PRADA Symbole迷你手提包內部空間其實已很足夠。（圖／記者王則絲攝）



「Symbole」系列中囊括眾多的包型與尺寸，全面覆蓋新誕生的三角幾何圖騰，一樣的圖案透過形體轉換幻化出不同模樣，容納各種不同風格，像謝欣穎的小保齡球包款，顯得更加精緻，並帶有運動風的韻味；范少勳的大尺寸托特包則是幹練利落，中性氣質不限男女。

▲「Symbole」系列中方正托特包型家族的尺寸比較。（圖／記者王則絲攝）

▲「Symbole」系列囊括眾多包型款式。（圖／記者王則絲攝）



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