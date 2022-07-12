美國波本威士忌來襲　Weller威勒小麥12年限量開賣

▲Weller威勒小麥12年波本威士忌，讓台灣威士忌品家們有不同風味的新選擇。（圖／各業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

擁有200多年的釀酒歷史的美國酒廠Buffalo Trace野牛仙蹤，旗下的Bond & Royal高端酒款系列一直是酒饕們的夢幻逸品，今年度起由台灣總代理商DXCEL長懋酒業正式引進，首波由Weller威勒小麥12年波本威士忌搶登台，共600瓶限量窖藏即起開賣，讓消費者有另一種野性風味的威士忌選擇。

2022年初更被威士忌雜誌《Whisky Magazine》評選為全球年度最佳酒廠的Buffalo Trace，首頗引進的Weller威勒小麥12年波本威士忌，於2020年獲得北美波本威士忌競賽雙金牌，該酒款以波本史上重要人物威廉・羅倫William Larue Weller命名，根據Pappy Van Winkle高端威士忌的相同穀物配方釀製而成，在肯塔基炎熱的天氣與高比例的Angel's Share，窖藏12年則屬難得，更能品嚐時光風味。

Weller 12年酒體帶有豐富的杏仁、奶油、玉米、烤香草等圓潤香氣，濃厚的小麥與橡木味層次分明，帶點狂野的自然氣息，但口感順滑、尾韻悠長，甜度適中，適合搭配紅肉類的餐點，也可加水品酩，隨和與平衡的整體風味，女性也很適合。

DXCEL長懋看重台灣對於美國經典烈酒的消費熱度，引進的Bond & Royal高端系列包括波本威士忌如Buffalo Trace野牛仙蹤、1792小批量典藏波本威士忌、Sazerac Rye薩澤拉黑麥威士忌、Eagle Rare鷹睿10年、EH Taylor泰勒上校波本威士忌、Weller威勒小麥波本威士忌等，另外還有多款精選烈酒包括Seignette席奈特干邑、Wheatley惠特利伏特加、Jung & Wulff龍沃蘭姆酒與Corazon柯拉蓉龍舌蘭等高端酒款。

近期蘇格登也在台發表「醇金13年單一麥芽威士忌」，特色在於使用法國波爾多蘇玳產區的貴腐甜白酒過桶，加乘威士忌酒體，具有豐富果香與甜美醇順的口感，僅在台灣市場獨賣，將於8月正式開售。

醇金13年單一麥芽威士忌具有西洋梨、柑橘、檸檬等清爽酸甜水果的氣息，也帶有莓果、蜜桃等熟成水果的濃郁果香，可說是蘇格登水果風味最為豐富的酒款。

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