寶格麗七夕粉紅包寵她　百搭甜美雪莉巾6000元有找

▲寶格麗品牌好友吳磊演繹寶格麗Serpenti Forever East-West小牛皮肩背包七夕情人節限定組，119,500元（不拆售）。（圖／寶格麗提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

今年8月4日將迎來七夕情人節，寶格麗（BVLGARI）按照慣例發表七夕情人節限定商品，鎖定散發幸福氣息的粉紅色調，創作專屬此浪漫節日的配件系列，包括內含一個象牙蛋白石色肩背包、一個紅鶴石英粉迷你包的Serpenti Forever East-West小牛皮肩背包套組；而最入門的選擇是黑膠唱片圖案上布滿品牌LOGO與LOVE字樣的斜紋雪莉巾，可發揮創意繫在脖子或手腕上，或綁在頭髮、包包或帽子上，不到6,000元便能擁有。

▲寶格麗Serpenti Cabochon七夕情人節限定版紅鶴石英粉色小牛皮迷你肩背包，34,900元。

寶格麗七夕情人節限定包款除了雙包不拆售的Serpenti Forever East-West小牛皮肩背包套組，另有馬特拉斯 Matelassé小牛皮搭配幾何圖形設計的立體絎縫圖樣象牙蛋白石與紅鶴石英粉兩款Serpenti Cabochon包，包面鑲飾鉚釘增添搖滾味；而絲巾、圍巾與雪莉巾融入音樂元素，以布滿LOGO與LOVE字樣的唱盤圖案點綴，此外，七夕限定B.ZERO1方形醋酸纖維太陽眼鏡搭配灰色漸變到粉紅色鏡片，鏡腳也飾以粉紅元素，呼應浪漫情人節。

▲寶格麗七夕情人節限定版上等印花斜紋圍巾，15,700元。





▲寶格麗七夕情人節限定版斜紋雪莉巾（左）5,900元，七夕情人節限定版B.ZERO1方形醋酸纖維太陽眼鏡12,500元。



甜蜜的粉色調在香奈兒（CHANEL）皮包類也有不少吸睛設計，且有蜜桃粉、粉紅、桃紅等不同層次色調與包型，作為七夕情人節禮物再適合也不過，最應景當屬今夏孫芸芸與女兒廖思惟最愛背的愛心形包款，除了有她們收藏的黑、白色，另有一款粉色愛心包，更顯俏皮可愛。

▲香奈兒粉色愛心形包，158,600元。（圖／翻攝香奈兒官網）



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