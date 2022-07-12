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你不是胖是壓力大！營養師教你「這樣吃」趕走壓力肥

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▲▼趕走壓力肥食物。（圖／Unsplash）

▲適量補充香蕉讓你擺脫壓力肥。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

很努力的還是瘦不下來嗎？營養師高敏敏分享，在營養門診諮詢中，總會遇到努力少吃、開始運動，但減重效果還是很有限，他表示其實會胖不是因為吃太多，而是壓力在作祟，壓力會使脂肪易堆積，新陳代謝會變慢，但可以從吃的下手，想要擺脫壓力肥可以這樣吃。

#礦物質鈣

鈣能夠穩定神經，幫助調節代謝，鈣可以從牛奶、豆製品、芝麻、小魚乾中取得。

▲▼趕走壓力肥食物。（圖／Unsplash）

▲堅果中富含鎂。

#礦物質鎂

鎂可以說是天然的神經安定劑，鎂不僅可放鬆心情、穩定情緒，還能提升睡眠品質，建議從燕麥、藻類、堅果、香蕉取得。

#維生素C

維生素C可以協助抗壓荷爾蒙製造，建議從芭樂、奇異果、小番茄、柑橘類取得。

▲▼趕走壓力肥食物。（圖／Unsplash）

▲綠色蔬菜中有豐富膳食纖維。

#膳食纖維

補充膳食纖維能促進腸道蠕動，改善便祕卡卡不順，建議從綠色蔬菜、大番茄、青花菜、椒類中攝取。

#維生素B群

維生素B是維持神經系統運作最重要的維生素，也是幫助「快樂荷爾蒙」血清素合成的輔助因子，建議可從燕麥、馬鈴薯、南瓜、地瓜等原型食物中取得。

▲▼趕走壓力肥食物。（圖／Unsplash）

▲香蕉能幫助補充色胺酸。

#色胺酸

色胺酸是製造「快樂荷爾蒙」 血清素的原料，能幫助改善大腦壓力，可從牛奶、起司、豆製品、香蕉中取得。

營養師高敏敏也提醒，想要擺脫肥胖建議三餐固定進食時間，盡量維持正常作息，進食順序：先喝水或湯→吃蔬菜 →豆魚蛋肉類→主食類，並放慢吃東西的速度 增加飽足感。

▲▼趕走壓力肥食物。（圖／Unsplash）

▲睡眠充足也可幫助紓解壓力。

建議可以多喝水能減緩飢餓感，維持身體新陳代謝，而適量攝取好油脂，可從鮭魚、 堅果、酪梨、植物油中補充，避免高熱量、重口味食物，另外紓壓也很重要，試著找出壓力來源，找出空檔靜下心和自己對話，學習放寬心不被壓力影響心情，另外多運動也能舒緩壓力。

▲▼趕走壓力肥食物。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

壓力肥, 食物, 營養師

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