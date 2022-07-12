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日網超準「精神壓力」心理測驗　5問題秒看你現在的「壓力來源」

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▲▼ 日網神準壓力心理測驗。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash

現代人生活步調快速又忙碌，常處於精神壓力大的情況，累積過多壓力不僅會影響健康，也會影響到生活、工作，除了適時為自己紓緩壓力，找出可能造成壓力的原因也很重要！日本網站DRESS（ドレス）先前就有一個關於壓力的心理測驗被瘋傳，用5個小問題就能快速看出你現在最大的壓力來源，快一起來測看看。

以下5個問題請從A～D中選出最適合自己的回答。

Q1：你的口頭禪是？

A.「我要堅定」
B.「這是為了你」
C.「總會有辦法的」
D.「如果別人不喜歡該怎麼辦？」

Q2：你認為工作中最重要的是什麼？

A.完美
B.團隊合作
C.自己的風格
D.毅力

Q3：和好朋友約好見面，但他卻沒有出現，你的想法是？

A.絕對不會原諒你遲到了！
B.擔心他是不是發生什麼事
C.等待好無聊，自己找些有趣的事做
D.擔心是不是自己做錯了什麼

Q4：當你戀愛時，最在意的是什麼？

A.誠實
B.同情心
C.悸動的感覺
D.安全感

Q5：如果你看到別人有麻煩時，你會？

A.在正義感驅使下，必須要幫助他
B.溫柔地緊抱他
C.給他一個微笑
D.假裝沒看到

▲▼ 日網神準壓力心理測驗。（圖／翻攝unsplash）

回答完成後，看看自己的選擇，A～D中哪個選項最多，即為你的最終答案。

A最多類型：壓力最大的來源是「理想與現實之間的差距」

你是一個很按照步調生活的人，個性很沈穩堅忍，所以是那種就算自己負擔增加也會很努力工作的人。但是當你沒辦法實現自己設定的目標時，就會感到很自責且很有壓力，如果為了達到理想效果而一直持續增加自己的負荷，小心反而會使效率下降，這種情況下最好可以給自己一點放鬆休息的時間，恢復狀態，也能幫自己逐步建立對抗壓力的思考。

B最多類型：壓力最大的來源是「沒有人你需要的時候」

你是一個很重視與他人來往的人，且會透過人際關係來思考自己的定位，在做事時也常會為別人著想，讓周遭的人對你都很有信任感。但你對於被別人需要有很強的渴望，孤獨感就會給你帶來壓力，而因為你對人總是很友善又很在意與人之間的聯繫，更容易在人際關係中感到壓力，建議你可以透過學習新事物，充實豐富自己的時間，讓自己恢復正能量。

▲▼ 日網心理測驗看出你的壓力來源 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

C最多類型：壓力最大的來源是「當你不能做自己時」

你是一個生活步調隨心、自由自在的人，做事時喜歡按照自己意願，隨心所欲行事，對於生活上對於每件事物的想法、情感很直接，所以當你無法做自己想做的事，無法以自己想要的方式做事或生活，就會感受很大的壓力。但是人生本來就很難一直順心，當遇到讓你感到不自由的情況時，不要只會無理地想要強迫改變，而是盡量在當前情況下找到你可以接受的事並一一做好，這樣能幫助你產生穩定感。

D最多類型：壓力最大的來源是「別人指示你該怎麼做」

你是一個善於觀察、眼力見好的人。為了不破壞與人之間的關係，因此你常常選擇順應別人的想法。即使內心不喜歡、想要表達自己的感受，但是因為擔心對方討厭你，讓你無法開口，因為沒辦法拒絕別人，因此對於別人強迫性的要求總是感到很有壓力。如果能夠練習將自己真實的感受表達出來，會讓你的壓力減輕許多。

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢, 壓力, 壓力大, 壓力來源, 原因

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