fb ig video ETtoday search mobile

風・Luxury／德國名錶年曆錶首發　功能實用、機芯大升級

>

▲▼Glashutte Original,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Glashütte Original PanoMaticCalendar偏心年曆腕錶紅金版，折疊扣款977,000元。（圖／Glashütte Original提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提到德國名錶Glashütte Original（格拉蘇蒂原創），腦中浮現的是德式風格機芯、偏心面盤設計外，還有講求實用也耐用的德國設計精神，品牌正於寶鴻堂鐘表台北忠孝店舉辦的錶展，呈獻2022年全新力作完全呼應上述特色，特別是首度加入年曆功能的PanoMatic Calendar偏心年曆腕錶，採用全新設計的機芯，月相精準提升到122年誤差一天，在3時至6時位置的弧線則優雅展現月份，保留既有偏心美學，又增加功能性，成為全場焦點。

▲▼Glashutte Original,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Glashütte Original PanoMaticCalendar偏心年曆腕錶限量鉑金版，限量發行150只，1,318,000元。

Glashütte Original第一只年曆錶PanoMatic Calendar偏心年曆腕錶，具時、分、秒、日期和月份顯示，並可以區分大小月份，因應2月的28天或者閏年的29 天，每年僅需在3月1日進行一次手動校準即可，而全新機芯裝配精準月相，動力儲存更增至100小時，展現強大機芯研發能力；此外，外型設計也相當考究，紅金款腕錶的大日期顯示窗首度出現金色邊框更顯精緻，另有限量150只、搭配電鍍黑色鏤空面盤的鉑金版本。

▲▼Glashutte Original,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Glashütte Original蘆葦綠SeaQ大日曆腕錶，搭配尼龍針織錶帶摺疊扣款，389,000元。

▲▼Glashutte Original,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Glashütte Original紅金SeaQ腕錶，750,000元。

近來Glashütte Original也積極耕耘運動錶市場，主打內外兼具的SeaQ潛水錶，新款更結合當紅色彩，推出蘆葦綠的SeaQ大日曆腕錶，更貴氣的選擇為紅金材質搭配黑色面盤與陶瓷圈的SeaQ錶款；醉心於復古風的錶迷，不會錯過如電視機造型的墨玉綠七零年代大日曆計時腕錶，漸變色彩別具特色。

▲▼Glashutte Original,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Glashütte Original限量50只的Lady Serenade小夜曲女士腕錶，478,000元。

Glashütte Original同時引進限量50只的Lady Serenade小夜曲女士腕錶，是品牌罕見的甜美設計，發想自番紅花，珍珠母貝面盤上點綴8顆粉色藍寶石玻璃心形時標，與錶圈52顆美鑽相映襯，鱷魚皮錶帶也呈現迷人粉色；同屬Swatch集團的Blancpain也打造華麗機械錶，從1956年誕生、裝配當時世上最小圓形機械機芯的Ladybird腕錶延伸，推出錶徑34.9毫米的Ladybird Colors腕錶，錶圈、錶耳與錶冠鑲上59顆、共重逾2克拉的美鑽，內載動力儲存達4天的自動上鍊機芯，並開透明底蓋顯露其精緻做工，是日常與晚宴皆宜的錶款。

▲▼Glashutte Original,Blancpain 。（圖／公關照）

▲▼Glashutte Original,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain Ladybird Colors鑽錶，短吻鱷魚皮錶帶有多色可選擇，摺疊扣錶款969,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

►IWC深邃綠面放射太陽紋　優雅葡萄牙錶活力滿點

►林俊傑、潘瑋柏又撞勞力士　被左錶冠與綠黑陶瓷圈燒到

關鍵字：

風Luxury, Glashutte Original, 格拉蘇蒂原創, Blancpain

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

寶格麗七夕粉紅包寵她　百搭甜美雪莉巾6000元有找

寶格麗七夕粉紅包寵她　百搭甜美雪莉巾6000元有找

宋慧喬變女學生賞巴黎自然主題大展　400件珍品讓人流連忘返

宋慧喬變女學生賞巴黎自然主題大展　400件珍品讓人流連忘返

IWC深邃綠面放射太陽紋　優雅葡萄牙錶活力滿點

IWC深邃綠面放射太陽紋　優雅葡萄牙錶活力滿點

林俊傑、潘瑋柏又撞勞力士　被左錶冠與綠黑陶瓷圈燒到 帝舵自製機芯錶不到10萬元！　冒險錶男、女都能駕馭 Lisa金裝配60萬珠寶閃爆　腳踩5公分增高鞋身材比例更好 陳喬恩低胸花卉裝藏不住幸福　邵雨薇罕見低胸辣翻 浪琴招搖時髦雙圈錶帶　鉚釘裝飾露搖滾味 企鵝爬上珍珠浮冰排隊跳水　MIKIMOTO動物珠寶Q爆 亮・珠寶／鵝卵石鑲鑽！　Boucheron巧工藤木、貝殼變身貴氣項鍊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面