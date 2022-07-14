風・Luxury／德國名錶年曆錶首發　功能實用、機芯大升級

▲Glashütte Original PanoMaticCalendar偏心年曆腕錶紅金版，折疊扣款977,000元。（圖／Glashütte Original提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提到德國名錶Glashütte Original（格拉蘇蒂原創），腦中浮現的是德式風格機芯、偏心面盤設計外，還有講求實用也耐用的德國設計精神，品牌正於寶鴻堂鐘表台北忠孝店舉辦的錶展，呈獻2022年全新力作完全呼應上述特色，特別是首度加入年曆功能的PanoMatic Calendar偏心年曆腕錶，採用全新設計的機芯，月相精準提升到122年誤差一天，在3時至6時位置的弧線則優雅展現月份，保留既有偏心美學，又增加功能性，成為全場焦點。

▲Glashütte Original PanoMaticCalendar偏心年曆腕錶限量鉑金版，限量發行150只，1,318,000元。

Glashütte Original第一只年曆錶PanoMatic Calendar偏心年曆腕錶，具時、分、秒、日期和月份顯示，並可以區分大小月份，因應2月的28天或者閏年的29 天，每年僅需在3月1日進行一次手動校準即可，而全新機芯裝配精準月相，動力儲存更增至100小時，展現強大機芯研發能力；此外，外型設計也相當考究，紅金款腕錶的大日期顯示窗首度出現金色邊框更顯精緻，另有限量150只、搭配電鍍黑色鏤空面盤的鉑金版本。

▲Glashütte Original蘆葦綠SeaQ大日曆腕錶，搭配尼龍針織錶帶摺疊扣款，389,000元。





▲Glashütte Original紅金SeaQ腕錶，750,000元。

近來Glashütte Original也積極耕耘運動錶市場，主打內外兼具的SeaQ潛水錶，新款更結合當紅色彩，推出蘆葦綠的SeaQ大日曆腕錶，更貴氣的選擇為紅金材質搭配黑色面盤與陶瓷圈的SeaQ錶款；醉心於復古風的錶迷，不會錯過如電視機造型的墨玉綠七零年代大日曆計時腕錶，漸變色彩別具特色。

▲Glashütte Original限量50只的Lady Serenade小夜曲女士腕錶，478,000元。

Glashütte Original同時引進限量50只的Lady Serenade小夜曲女士腕錶，是品牌罕見的甜美設計，發想自番紅花，珍珠母貝面盤上點綴8顆粉色藍寶石玻璃心形時標，與錶圈52顆美鑽相映襯，鱷魚皮錶帶也呈現迷人粉色；同屬Swatch集團的Blancpain也打造華麗機械錶，從1956年誕生、裝配當時世上最小圓形機械機芯的Ladybird腕錶延伸，推出錶徑34.9毫米的Ladybird Colors腕錶，錶圈、錶耳與錶冠鑲上59顆、共重逾2克拉的美鑽，內載動力儲存達4天的自動上鍊機芯，並開透明底蓋顯露其精緻做工，是日常與晚宴皆宜的錶款。

▲Blancpain Ladybird Colors鑽錶，短吻鱷魚皮錶帶有多色可選擇，摺疊扣錶款969,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

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