KO小肉肉！夏日「美體瘦身新品」推薦，助你打造緊緻曲線

▲緊緻體態遠比體重機上數字來得重要。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季已經來臨，爆熱的天氣讓肌膚露出度大增，腰間大腿露出的小肉肉讓你害羞？《ET FASHION》盤點6款夏季必買勻俏纖體神器，助你打造迷人身材曲線。





▲CLARINS 緊實身體乳，200ml，2,700元、局部加強緊實凝膠，150ml，2,000元。

克蘭詩今夏一次推出兩款身體新品，幫助強化線條曲線，包括全身適用的緊實身體乳以及針對手臂、下臀、腰腹部等塑形重點強化的涼感局部加強緊實凝膠，以阿爾卑斯的有機蜂斗草為核心配方，協同高效植萃有機蓋裂果，幫助提升肌膚緊緻度。

▲L'OCCITANE 杏仁美膚油，100ml，2,080元。

蘊含51%以上來自普羅旺斯瓦倫索高原的甜杏仁油，富含植萃角鯊烯及維他命E等活性成分，結合亞麻籽油、沙棘油等多重天然潤澤因子，富含天然脂肪酸Omega-6及Omega-3，有效保濕滋養，對抗乾燥、鬆弛。

▲法國柏絲 火效纖護霜（升級版），180ml，3,600元。

多重複合配方蘊藏香草豆精粹衍生物、花薑酮、巴西胡椒油、咖啡因等成分，透過多重成分幫助打造美體曲線，手心溫熱後再塗抹更加分。

▲Sisley 緊塑線條勻體精華，200ml，6,500元。

使用創新成分粉紅胡椒油搭配3重植物激活配方，幫助提升肌膚代謝，使曲線更臻完美，展現自信的迷人狀態。

▲Abysse 茴香緊實美體按摩精油，100ml，1,580元。

選用「八角茴香」為成分，搭配按摩可促進循環、緩解緊繃感、喚醒肌膚活力、緊實並調理肌膚細紋。

▲Melvita 粉紅胡椒美體油，100ml，1,880元。

除了粉紅胡椒，更加入全新蔓越莓果油，使肌膚朝著細緻、平滑、緊實邁進，並看起來更具有光澤彈力。