51歲鍾麗緹吃甜點也不怕胖！私房「低卡巧克力蛋糕」做法超簡單

▲「人魚公主」鍾麗緹邁入50+，身材依舊超火辣。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝鍾麗緹小紅書、微博

誰說為了維持身材就不能吃甜點？因演出《人魚傳說》裡美人魚一角而爆紅被封性感女神的鍾麗緹，從臉蛋到身材都保養得宜，凍齡好狀態讓人看不出她已是51歲的3寶媽。近日她就分享了自己的私房「低卡巧克力蛋糕」食譜，沒有過多糖分，好吃、健康也不用怕胖，減肥期間也想吃巧克力蛋糕的人快學起來。

首先，需要準備的食材包含：牛奶100g、優格150g、燕麥165g、可可粉15g、泡打粉5g、香蕉2根、雞蛋1顆、黑巧克力適量、藍莓、樹莓。鍾麗緹也提到，如果是跟她一樣喜歡比較濕潤一點的蛋糕，優格的量可以加多一點，可以依據自己的口味做適當調整；而水果的部分使用藍莓和樹莓，是因為莓果類本身有抗氧化作用，吃起來口感也會酸酸甜甜，很好吃。

做法也很簡單，按照下面步驟就能簡單完成。

1.首先，可以將香蕉留下半截，最後用在蛋糕上裝飾，其餘香蕉放進料理盆裡壓碎。

2.將燕麥、可可粉、泡打粉、雞蛋、牛奶、優格放進料理盆裡進行攪拌。

3.在6英吋的蛋糕模具裡鋪上烘焙紙，蛋糕就比較不會黏到模具上，將料理盆裡混合均勻的蛋糕糊取一部分放入模具中，並將其鋪平。她提醒，蛋糕糊先別全部放下去，因為中間還要放香蕉、水果和黑巧克力當作夾層。

4.在鋪平的蛋糕糊上放上香蕉、藍莓、樹莓和黑巧克力當作蛋糕夾心，可按自己的需求和口味來放。

5.將剩餘的蛋糕糊放入模具中鋪平，同時可以開烤箱180度預熱。

6.最後，在蛋糕糊最上層再隨意放上大塊黑巧克力、樹莓、藍莓和剩下的香蕉切片。

7.用烤箱180度烤30分鐘就完成了。

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