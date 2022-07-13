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快戴上墨鏡！夏日基本防曬法6招，你做對了嗎？

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▲▼夏日基本防曬法6招，你做對了嗎？ 。（圖／Unsplash）

▲墨鏡不僅有型，挑對更有優秀防曬功能。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫越來越高，豔陽下除了怕曬黑曬老外，若毫無防備曝曬，肌膚發紅恐有曬傷可能，營養師余朱青傳授6招夏日基本防曬法，跟著做就不怕曬！

#適量擦上防曬乳

一年四季都要防曬，而市面上玲瑯滿目的防曬乳讓人不知如何挑選，余朱青分享，根據美國外科腫瘤學家柯莉特‧帕梅耶（Colette Pameijer）博士建議，平時最好使用至少SPF30的防曬產品，若有特別需求最高也不要超過SPF55。

#適時補充防曬乳

曝曬在豔陽下，除了塗滿防曬乳還不夠，適時補塗才算完善，建議出門前15分鐘使用防曬乳後，每2小時塗抹一次為佳。若容易流汗或從事水上運動者更需要頻繁補擦，才能發揮最佳防曬效果。此外敏感性肌膚者在挑選防曬乳時建議購買敏感性肌膚適宜或無香味之產品。

#選對防曬衣

防曬衣要如何挑選才不踩雷？若標榜抗曬可看吊牌確認防曬係數，係數越高防曬效果越好，而防曬係數達40就算是很優良了。款式上選擇涼感兼具透氣的長袖類衣物，如果能有帽子或防水功能者更佳。

#戴上太陽眼鏡

別以為太陽眼鏡只是裝飾，太陽眼鏡能阻擋強光與紫外線，避免眼睛受到照射引發老化及病變，其中墨綠色與灰色的鏡片阻隔效果最佳，鏡片涵蓋面積越大越能無死角的保護眼睛。

#避開烈日時段

余朱青提醒，夏日豔陽毒辣，建議上午10時以前或下午4時以後是最適合曬太陽的時機，因為這兩個時段的陽光最為和煦，雖然維生素D的轉換效率沒有日正當頭來的好，但至少不怕曬黑與曬傷。

#曬後舒緩保養要做好

日曬後首先可使用冰毛巾，冷水沖洗幫肌膚降溫，此外曬傷後的皮膚會變得非常敏感，因此保養時建議使用低刺激或溫和保濕產品為佳。

▲▼夏日基本防曬法6招，你做對了嗎？ 。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲夏季防曬6招要做滿。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

關鍵字：

夏日, 防曬, 太陽眼鏡

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