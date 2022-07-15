孔曉振將合體李敏鎬！42歲真實美　靠「喝」維持好膚質

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

孔曉振在韓劇和時尚方面都大受粉絲喜愛，多年來靠演技及魅力深耕韓國演藝圈，今年滿42歲的她將膚質和身材維持在優秀的狀態，怎麼做到的？繼續看下去。

孔曉振保養1：多喝水

每天喝200c.c的水是基本配備，除了喝白開水之外，孔曉振也會自己準備黃瓜、檸檬加到開水裡，補充維他命C等營養元素，也是許多女星維持身材的秘方。

孔曉振保養2：愛喝優酪乳

孔曉振曾在採訪中提過自己非常愛喝優酪乳，讓優酪乳中的菌種促進消化，讓排便更順暢。





孔曉振保養3：避免加工食品

盡量攝取多樣的原型食物，並以清淡的調味為主，在飲食上將食物原本的模樣吃下肚，吸收食物原本的養分。

孔曉振保養4：少量多餐

孔曉振曾說過自己一天可以吃到5、6餐，但每餐都是少量為主，並且搭配食材的選擇，不吃垃圾食物，減輕身體負擔。

孔曉振保養5：保濕最重要

在臉部保養方面，孔曉振也奉行保濕的大原則，挑選成分單純的產品避免造成肌膚負擔之外，也會在需要時敷上面膜。





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