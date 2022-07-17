保養凝凍炎夏必備！無油清爽質地、補水舒緩　這款只有台灣買得到

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針對夏天容易大量日曬、膚溫過高、缺水等狀況，開架保養紛紛推出保養凝露（或凝霜、凝凍等等）新品，運用高保濕成份搭配清爽的水凝質地，幫肌膚無負擔的補水、透亮、沁涼、舒緩。

巴黎萊雅活力緊緻晶透青春凝凍

2022年夏季，巴黎萊雅全新推出「青春凝凍」活力緊緻晶透青春凝凍，以淨膚拋光精萃撫平粗糙，加上高濃度玻尿酸成份長效保濕，水潤拋光一次到位，同時收斂毛孔打造平滑美肌。

無油清爽質地，無須擔心夏日保養厚重黏膩感，以舒服的輕盈系凝凍為夏天肌膚帶來充足保濕度。

肌研極水薏仁保濕凝露

日本樂敦製藥今年夏天特別針對台灣悶熱氣候，為混合性膚質的人推出全新「肌研極水薏仁保濕凝露」，只有台灣買得到。

裡頭蘊含六種礦物質（鈣、鎂、鋅、銅、鉀、鈉）和兩種胺基酸（精氨酸、甘氨酸衍生物），超細微保濕分子不僅能深入肌底補水，更能為肌膚注入所需的微量元素，幫助使肌膚回到油水平衡；同時搭配「水解礦物玻尿酸」的長效保濕力。為了顧及夏天的使用情境，裡面還添加了保養成份薏仁萃取精華、維他命C誘導體，可舒緩日曬後的不穩定膚況。

水感凝露質地零油感、零黏膩，一抹瞬間滲透吸收，完全不擔心會在肌膚表面留下任何黏膩感，而是清爽沁涼的舒適膚觸。

AQUA LABEL水之印全能5D美白彈力霜沁涼版

針對夏日炎熱高溫氣候特別研發的全能5D美白彈力霜（沁涼版），以質地更輕盈的Q彈凝凍，用起來更清爽、不黏膩。

裡頭擁有五大全新成份包括：美白成份4MSK能抑制黑色素，預防斑點和雀斑；天然樟腦、清涼薄荷成份瞬涼消暑；帶來水潤感的蓮子發酵精華；加上綠茶萃取精華、紅茶萃取精華使肌膚更柔嫩。再搭配水之印經典的多重保濕潤澤成份-修護胺基酸WH、雙重玻尿酸、膠原蛋白，讓夏天容易缺水乾荒的肌膚，重現Ｑ彈透亮肌。

全能5D美白彈力霜（沁涼版）還主打all in one、一瓶五效，可當化妝水、乳液、乳霜、精華液、面膜使用。除了可每日早晚保養使用，還能作為夏日曬後降溫面膜使用，取約一顆杏仁大小，厚敷於臉部、頸部等部位，三分鐘後再劃圈按摩吸收，不油不黏的清爽Q彈凝凍，就像水般瞬間化開，浸透每吋肌膚。

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