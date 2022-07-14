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少女時代15週年合體！8人狀態超好，越來越美的保養tips盤點

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2007年出道的少女時代，今年以合體團綜《少時貪探》迎接出道15週年，身為工作強度極高的女團，少時成員們不論是膚質、身材都維持在極佳的狀態，出道多年只有越來越美的秘訣是什麼呢？

少女時代15週年 睽違5年完整體回歸

2022年8月是少時出道15週年的月份，公司SM在先前就宣布會在8月推出團體專輯，也是少女時代時隔5年再度以8人完整體回歸，也順勢推出團綜《少時貪探》，展示她們準備的過程以及多年來相處的默契和魅力。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

出道多年成員們雖然都處於高強度工作狀態，但無論是膚質、身材都維持的很好，褪去稚嫩後更是魅力十足，以下就來看看成員們8人的保養小tips。

太妍：洗完臉直接上精華液、勤按摩

過去太妍就曾在採訪中提到，她在清潔臉部肌膚後會直接上精華液，讓肌膚在最需要養分時直接使用高效產品，讓保養效果更加倍；也曾在綜藝節目《認識的哥哥》中提到自己每天早上都會按摩臉部，迅速消除浮腫。

少女時代15週年合體！8人保養Tips盤點，多年來維持「少女」美貌靠這些

Sunny：步驟簡單、重視手頸細節

Sunny著重保濕與清潔，精華液後擦上乳霜就完成，保養步驟簡單，不過針對手部、脖頸等等容易透露年齡的細節部位，Sunny則會運用保養油或乳液進行按摩。

Tiffany：喝再醉也要卸妝、愛喝水養出好膚質

Tiffany曾在節目上分享自己的保養流程就是「清潔、防曬還有夜間保養」，聽起來簡單但步步都持之以恆做到位最重要，尤其是卸妝一定不能偷懶，曾表示自己不管工作到再晚或喝醉都一定會好好卸妝才休息。另外就是愛喝水的Tiffany每天都會喝到2000c.c的水，甚至之前在節目上分辨出五種不同品牌的水呢！

孝淵：面膜死忠愛好者

孝淵在保養上重視肌膚的保濕，而她常使用的方法就是運用片狀面膜、凍膜等產品加強，她也常在IG等社群分享自己敷臉中的照片。

俞利：輕柔對待肌膚、維他命C維持透亮

過去曾上美妝保養節目分享自己的保養Routine，俞利會先用化妝棉沾取化妝水，輕柔擦拭全臉包含脖子後，在精華液的步驟加上維他命C粉，加強維持肌膚的亮度，並以手指輕點拍的手法讓保養品吸收，避免拉扯肌膚；除了在保養品上補充維他命C外，俞利也會將檸檬汁加上氣泡水飲用。

秀英：美容油保養愛好者

秀英認為對自己的膚質來說，直接使用美容油的滋潤效果更夠，因此她在清潔後會直接使用美容油上臉並輕輕按摩至吸收。

潤娥：勤保濕、冰塊消水腫

身為雅詩蘭黛的代言人，潤娥的膚質自然是沒話說，最重視肌膚的保濕，像是會隨身攜帶保濕噴霧、也會敷面膜等；同時也會使用冰塊冰鎮雙眼，達到消除浮腫的效果。

少女時代15週年合體！8人保養Tips盤點，多年來維持「少女」美貌靠這些

徐玄：保濕防曬基本功、重視眼唇周

身為少女時代的忙內，徐玄最重視的就是保濕、防曬等和歐膩們一樣的基本功，除此之外她更特別著重眼唇周的保養，會特別使用眼霜、唇霜等產品來加強保養，預防細紋的產生。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 少女時代, 保養

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