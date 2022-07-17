韓版《紙房子》最美人質李主儐「全素顏上陣」　完美肌膚最重視這兩點

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo / Marie Claire美麗佳人

近期熱播的韓劇中都有李主儐的身影！在《紙房子：韓國篇》中飾演造幣廠會計尹尾善，近期在採訪中更透露拍戲時都是「全素顏」上陣，肌膚狀況超完美！

《紙房子：韓國篇》最美人質李主儐

今年33歲的南韓女演員李主儐，原本是娛樂公司DSP的偶像練習生，後來才以演員、模特兒身份出道，在《紙房子：韓國篇》中飾演造幣廠的會計，並和飾演丹佛的金智勳有火辣的對手戲。劇中狀態極佳的美貌引起韓國網友熱議，獲封「最美人質」、「最美會計」等稱號。





在劇中的美貌引起熱議，李主儐受訪時謙虛回應：「是因為攝影師都沒拍得太近，角度拍得很好，我很感謝。」，而觀眾原本都以為李主儐至少有畫上淡妝拍攝，沒想到她居然是全素顏！她表示，因為大多數戲份都在棚內拍攝，加上要穿著長袖紅色套裝，一開始雖然有淡妝上陣，但因為實在流太多汗，開拍沒多久妝就消失了，後面的戲份乾脆全素顏上場。

最重視睡眠和經絡按摩

李主儐原本就維持著良好的運動習慣，這次在劇中和金智勳有火辣的床戲戲份，為了維持身材更加強運動，除此之外她在過去受訪時也提及了自己是如何保養肌膚的。





在保養方面，李主儐最重視的是基本保養，像是清潔、保濕等，把基本功做到位才是擁有好膚質的根本，除此之外也會定期到美容院做臉，接受專業的皮膚管理，同時進行臉部的經絡按摩，維持膚況和緊緻狀態。





在生活習慣方面，除了飲用到足量的水外，每一餐都會吃到兩拳頭的蔬菜，維持飲食的均衡；她也非常重視睡眠，曾說過自己的睡眠狀態比較起伏，因此會盡量在每天的相同時間入睡，把睡眠時間固定下來，在睡前也盡量不看手機等3C產品，給予身體和肌膚足夠的修護時間。





【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2022春夏面膜24款推薦，保濕、修護、深層清潔通通有

● 42歲孔曉振靠「喝」維持好膚質！「真實美」保養守則，將參與《問星星們》合體李敏鎬