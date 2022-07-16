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韓女星維持好體態的食譜公開！宋慧喬檸檬水告別嬰兒肥、秀智就吃地瓜

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

女明星管理體態比一般人來得嚴格，韓國女星又更加要求，今天分享4位韓國人氣女星：宋慧喬、秀智、朴信惠和鄭秀妍的減重食譜，可以參考看看！

韓國人氣女星減重食譜：

宋慧喬：檸檬水告別嬰兒肥

宋慧喬長期用檸檬水減肥，是以一公升的水加上半顆檸檬原汁，每天至少喝足三公升的檸檬水，不需特別節食或禁絕零食，另外，她的晚餐只吃豆腐，據悉是為了控制食慾，然後會搭配每日至少15分鐘的運動，讓體態更好、更有線條。

▲宋慧喬用檸檬水減肥（圖／IG@kyo1122）

 
 
 
 
 

 
 

朴信惠：白菜瘦身法

朴信惠：主要是以白菜瘦身，白菜每100克熱量13大卡，含水量95.6克，熱量低且富含維生素，是優良減肥食材。此外白菜也能養顏美膚，土耳其的女性經常使用大白菜葉敷臉，因此膚質白嫩，少見青春痘等肌膚問題。除了減肥食譜，朴信惠會在晚間6點後不進食任何的蛋白質或碳水化合物，僅偶爾飲用富含養分的流質食物，像是南瓜水或紅豆水。

▲朴信惠吃白菜瘦身（圖／IG@ssinz7）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

秀智Suzy：地瓜飽足減重法

同樣也是為嬰兒肥苦惱的秀智曾嘗試晚餐斷食，但隔天會產生補償心態，因此，她研發了適合自己的減重食譜—吃地瓜！地瓜每100克熱量99大卡，碳水化合物24.7克，纖維含量比馬鈴薯高，碳水化合物含量和白飯相似，是減肥時期代替白飯主食的好食材。

▲秀智減重食譜，靠吃地瓜（圖／IG@skuukzky）

 
 
 
 
 

 
 

Jessica鄭秀妍：鴨胸肉減肥法

肉食主義者想減重的話，鴨胸肉是一個不錯的選擇！鴨胸肉每100克熱量133大卡，由純粹的蛋白質構成，幾乎屬肉類熱量最低者，所以頗受專業健身教練的推崇。Jessica的瘦身食譜主食為糙米飯，配菜就是鴨胸肉，她同時補充生菜沙拉和堅果，讓營養更均衡。

▲Jessica的瘦身食譜主食為糙米飯（圖／IG@jessica.syj）

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 宋慧喬, 秀智, 減肥

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