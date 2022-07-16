不斷在流行的「丹寧風」今年可以這樣搭！粗曠丹寧寬褲穿出高級感

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丹寧風格歷久彌新，無論男裝或女裝都是不可或缺的必要元素，它可以融入各種造型之中，講究中性風格的當代，不妨參考Chanel 2021/22 Métiers d’art 工坊系列，運用粗曠的丹寧寬褲穿出高級感，上寬下窄的褲型搭配跟鞋或球鞋都很適合。

想要多些運動街頭感的氛圍，也可以參考 CELINE 形象造型中，配戴 Dad Hat 與洋裝混搭，揮別洋裝既定的甜美氣息，增添個性與率性氣質。

這套 Sandro 的造型示範，簡單的法式風格，這樣的穿著模式在巴黎街頭很常見，造型重點在於單品的選擇，質感與細節剪裁不能馬虎，看似簡單實則不容易。

3.1 Phillip Lim 在 2023 早春系列中也用了許多丹寧單品作為秀上造型，不同的單品能穿出不同的個性與風格。

時裝週型人演繹

看完各品牌的秀上造型，不妨也參考 2022 巴黎高訂時裝週場外的型人演繹，獲得日常的穿著靈感。

可以發現，丹寧褲裝是多數人會將丹寧單品融入造型的首要考量，各種剪裁的丹寧褲透過寬窄版型與單品間的搭配，呈現出的造型風格也不盡相同。

編輯單品推薦

▲（左圖）MSGM 丹寧背心，NT$21,300、（右圖）Dior 紮染丹寧馬鞍包，價格店洽。



▲（左圖）MOSCHINO 丹寧短褲，NT$42,800、（右圖）Christian Louboutin 丹寧高跟鞋，NT$37,100

▲（左圖）CELINE 丹寧棒球帽，NT$17,500、（右圖）SANDRO 藍色千鳥格外套，NT$15,070

▲（左圖）ALEXANDER MCQUEEN 丹寧背心，價格店洽、（右圖）PRADA 丹寧棒球帽，NT$17,500

▲Bottega Veneta PADDED CASSETTE 水洗丹寧斜背包，NT$63,900。

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