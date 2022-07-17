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3間時髦又具機能性的「運動服品牌」台灣就能買到　辣成全場目光焦點

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

受到疫情的影響，不能像往常一樣到健身房報到，居家運動因此成為首選，不過即使是在家運動，身上的運動裝束照樣馬虎不得，看膩一成不變的運動服，想尋找別致又具設計感的運動裝，又或是想成為運動場唯一的焦點，不妨從這3間運動品牌下手，而且全部都在ASPORT能買到。

Alo Yoga

最先看到是好萊塢超模們的愛牌Alo Yoga，品牌名稱Alo是以Air空氣、Land大地、Ocean海洋的字首作為命名，充分表達品牌與大自然的密切連結，Alo Yoga不只著重於自然環境議題，從商品設計、材料選擇到製作過程，皆緊扣永續發展理念，對Alo Yoga最為驚豔之處，是宇宙無敵親膚的用料，讓你穿了就像沒穿一樣舒適。

DAQUÏNI

主打永續發展的高端運動品牌DAQUÏNI，誕生於匈牙利，品牌精心挑選自法國、義大利紡織廠製作的頂級彈性面料和OEKO-TEX®認證的環保無毒材料，同時致力於打造極致舒適、透氣的運動裝束，DAQUÏNI最具特色的高腰運動褲，比其他運動褲的腰頭都要再高，可以確保運動時的高支撐性，提供運動者絕佳的運動體驗。

Michi

最後一間則是以八面彈面料著稱的紐約頂級運動品牌Michi，擅長將高機能性面料和高級時裝設計結合，打造獨特又具功能性的運動服，像是網紗拼接、鏤空剪裁…等。Michi除了提供運動背心、運動內衣、Leggings，還專為網球運動打造連身洋裝、短版背心和運動短裙等。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 時髦, 運動品牌, 運動裝

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