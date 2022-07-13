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趙無極女兒珍藏的兩幅油畫上拍　與妻子的雕塑品相隔半世紀同展

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▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲趙善美（左）兒時與父親趙無極與母親陳美琴開心合影。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

畫家趙無極的作品於國際拍賣市場備受藏家喜愛，富藝斯（PHILLIPS）將於「二十世紀及當代藝術和設計」香港秋季拍賣，上拍兩幅來自趙無極女兒趙善美珍藏的畫作，特別規劃於9月13日至23日在巴黎舉辦預展，同時呈現他的第二任妻子、趙善美母親陳美琴的雕塑創作，重現夫婦倆之間的藝術對話。

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲趙無極1969年創作的《14.10.69》油畫，估價約30,425,000元起。

趙無極於1958年在香港短暫居留期間，邂逅演員妻子陳美琴，對繼女趙善美視如己出，一家人返回巴黎定居後，陳美琴受夫婿薰陶激發出對雕塑的興趣，進而成為雕塑家，趙善美表示：「父母以不同媒介創作來表達彼此的共同語言及對藝術的熱愛。這些雕塑創作曾於1972年家母逝世後，與家父首批創作之中國水墨作品在巴黎的一間畫廊同場展出，此後即沒有公開展覽。藉由本次富藝斯巴黎預展，我很開心有這個難能可貴的機會，在闊別50年後，重新呈現雙親彼此創作間的藝術對話。」

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲趙無極2007年作品《無題》，估價約15,212,000元起。

趙善美委託富藝斯拍賣的兩幅趙無極作品，分別是1969年創作的《14.10.69》與2007年作品《無題》，前者受到中國傳統山水畫的啟發，融匯傳統書法技巧與西方抽象構圖，顯得氣勢磅礡；2007年所繪的《無題》，是藝術家晚年探索鮮明色彩的體現。

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲陳美琴與其雕塑創作在趙無極畫作前留影。

名人後代將別具意義的收藏品委由拍賣會進行拍賣，希望能有更好的交流，或為慈善盡一份心力。已故奧斯卡影帝馬龍白蘭度的女兒Petra Brando與女婿Russel Fischer，3年前便將他於1979年上映的電影《現代啟示錄》戴的勞力士GMT-Master型號1675腕錶，交由富藝斯拍賣，部分收益給Petra與Russel的慈善基金會，幫助受虐、貧困和殘疾兒童。

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲馬龍白蘭度（左起）與女兒 Petra Brando、女婿 Russel Fischer於1998年5月合影。（圖／Petra Brando提供）

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲馬龍白蘭度女兒3年前將他在電影《現代啟示錄》所戴的勞力士GMT-Master 型號1675腕錶委由富藝斯拍賣。

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關鍵字：

趙無極, 富藝斯, 勞力士, 馬龍白蘭度

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