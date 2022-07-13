莉莉詹姆斯拋仙氣變「Versace女神」！　暗黑妝＋緊身胸衣洩S曲線

▲莉莉詹姆斯（Lily James） 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

33歲英國女星莉莉詹姆斯（Lily James）以電影《仙履奇緣》闖出知名度， 形象多變的她深受時尚品牌青睞，近期更造型大突破，為Versace拍攝 2022秋冬形象廣告，穿著乳膠成衣、拎上新款Greca Goddess，連官方都以「Versace女神」來形容她。

▲莉莉詹姆斯（Lily James）演繹新季Greca Goddess包款，還原秀上經典造型。（圖／品牌提供）

莉莉詹姆斯受邀出鏡品牌 2022秋冬形象廣告，由攝影師Mert Alas和Marcus Piggott掌鏡，她以霸氣的齊瀏海髮型搭配暗黑唇妝，另外將新季Greca Goddess包款舉在頭上，上頭有品牌標誌性的希臘迴紋圖案，變成惹人注目的金色金屬裝飾和鍊帶，在莉莉詹姆斯加持下充滿神秘感。秀上熱議單品也都沒少，莉莉詹姆斯也演繹了Atelier Versace特色的緊身胸衣、乳膠成衣單品。

其實莉莉詹姆斯與品牌合作早有跡可循，今年5月出席「時尚奧斯卡」Met Gala紅毯時，就選擇Atelier Versace高級訂製服系列，以眾多條珍珠串起華麗禮服，與品牌調性很合。此次拍攝更讓創意總監DONATELLA VERSACE表示：「當Lily走到鏡頭前，便展現驚人的轉變！穿上此系列的她展現個人魅力，更具嶄新的活力和能量。 這正是穿上Versace設計後應有的感覺！」