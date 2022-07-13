「誠品生活時光」土城店7／16開幕　挑高5米清水模建築好像在日本！

▲誠品生活時光土城店將在7／16迎客。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

繼誠品生活時光在板橋以Villa風格吸引許多民眾打卡踩點之後，位在土城青福街的「快閃分店」也將在7／16正式迎客，外觀建築採用清水模設計，看起來沈穩平靜，內部則有挑高5公尺的通透大空間，不但規劃黑膠區塊，超展開的空間也能規畫展演節目，讓在地民眾時時有得玩！





誠品生活時光土城店為快閃店型，外觀看起來簡單低調，頗有日本東京表參道的風格，店內除了有挑高5米與清水模設計，還有大面書牆和逾500片黑膠迎接來客，陽光從窗格灑落也讓書店隨著光線變化展現不同風貌，營運期間僅為其4個月，想去打卡要好好打握時間。

而跟其他社區店型最大的不同，就是在書區一旁的吧檯，還規劃有黑膠聆賞，讓讀者可以自由搭配書籍、咖啡、輕食及酒品，享受愜意的午後時光。而該店大片通透的獨特空間，也將結合誠品擅長策畫的藝文展演活動，7月底起包括資深樂評人馬世芳等舉辦閱讀分享活動，8月份還有規劃音樂演出。

此外，該店內還有Music Bar，消費者可搭配咖啡、酒品，享受音樂聆聽體驗，週一至週五下午4點至晚上7點，還推出HAPPY HOUR活動，消費紅、白酒2杯即招待限量酒款1杯，店址在新北市土城區青福街235號旁，每日營業時間為早上11點至晚上7點，想類出國去日本的民眾，不妨去一探究竟吧！

而日系生活雜貨風格品牌無印良品，近期也有一間注目的話題店，便是在台的首間路面店「高雄岡山店」將於7／15開幕，共有700坪的空間成為該品牌全台最大，主打結合高雄在地職人推出獨家商品跟服務，還有舒適的用餐區與餐飲服務，也是有滿滿的日本風喔。

▲全台最大無印良品高雄岡山店將首賣現做麵包。