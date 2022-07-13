肯德基推出「牙膏炸雞」？綠色地獄沾醬其實是「薄荷巧克力醬」

記者王則絲／台北報導

全球各家速食店為製造話題奇招百出，民眾大概也已見怪不怪了吧，但這次的消息真的讓人很難保持鎮定，韓國肯德基（KFC）竟是推出了「薄荷巧克力炸雞」！薄荷綠色的沾醬看起來與炸雞相當違和，讓網友嚇翻：「還以為是牙膏炸雞」、「不要拿食物開玩笑啦」但也有人搶著試吃，並給出了真誠建議。

韓國肯德基近日推出與Baemin合作的一項聯名企劃，Baemin（Beadel Minjok）是一家韓國的食物外送公司，亮眼的薄荷綠色正是它招牌的顏色，由於Baemin經常外送肯德基炸雞給民眾，因此促成了這次的合作。

以Baemin的招牌色為靈感，這次韓國肯德基推出的是「薄荷巧克力沾醬」，從7月12日到8月8日限期供應，並在廣告中顯示要大家醮著炸雞吃，消息一出讓網友們超震驚，可怕的綠色沾醬看起來超衝擊，就像是有毒、或是來自地獄的食物，網友們紛紛敬而遠之：「我喜歡薄荷巧克力，但我是不會嘗試的」、「這種情況下，我寧願泡在牙膏裡」、「不要拿食物開玩笑」、「頭暈目眩了。」

製造話題的目的是達到了，但真的有人敢吃嗎？結果還真的有人在開賣第一天便來嚐鮮，並分享給網友們。薄荷巧克力醬料本身顏色看起來比廣告中深一些，質地黏糊糊的，沾上炸雞一起吃的口感，先是巧克力滋味與雞肉香氣融合成鹹甜口味撲來，最後則是薄荷的清爽餘韻，如果淋上漢堡吃的話，感覺與配炸雞一樣奇妙，不過有網友發現與比司吉一起吃還不錯。總結，想感受微妙的味道可以沾炸雞與漢堡，不想承受太大衝擊的話，最推薦沾比司吉。