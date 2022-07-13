fb ig video ETtoday search mobile

3雙夏季話題新鞋！蔡依林示範PUMA消暑穿搭、IU 2002R新色必敗

>

記者鮑璿安／綜合報導

炎炎夏日，從視覺上消暑也很重要，近期品牌紛紛推出繽紛鞋款，由《ET FASHION》特別整理，包括蔡依林同款沁涼配色 TRC BLAZE鞋款，採用避震科技，不僅好看也要好走；而New Balance 「Protection Pack」Drop II 以荒地探險為靈感釋出三款配色，讓人陷入選擇困難！

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲由蔡依林示範夏季穿搭，此次演繹全新沁涼配色 TRC BLAZE鞋款。（圖／品牌提供）

PUMA TRC Blaze沁涼配色

由蔡依林示範夏季穿搭，此次演繹全新沁涼配色 TRC BLAZE鞋款，色系上包括米色質感麂皮、漾藍高級皮革及水藍 TPU 裁片等海洋色彩異材質拼接鞋面，加上TRINOMIC蜂巢式避震科技，除了符合日常穿搭，耐震性質也是運動首選。

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals 2022 Always Original夏日系列， 鞋款（依序）RETROPY ；FORUM LOW  。（圖／品牌提供）

adidas Originals 2022 Always Original夏日系列

延續春季而來的Always Original系列，針對夏日打造多款繽紛鞋款，像是打頭陣的RETROPY鞋款擁有Boost鞋底以及粉嫩拼接大地色；SUPERSTAR & FORUM經典鞋款則是採用與服飾呼應的輕柔配色呈現，一看到就消暑。

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲IU演繹 「Protection Pack」系列；本月也迎來2002R更多新色。（圖／品牌提供）

New Balance「Protection Pack」Drop II

New Balance「Protection Pack」Drop II釋出三款配色，以荒地探險為靈感，大面積的麂皮和網眼布料組成鞋面，結合系列標誌性的損壞鞋面設計元素。此外，本月也迎來2002R更多新色，亞麻杏、燕麥米、橄欖綠，搭配後跟反光細節很搶眼。

關鍵字：

運動, 品牌, 鞋款, 潮流, NB, PUMA, adidas

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗

「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗

90%人都洗錯！皮膚科醫師曝9大「洗臉壞習慣」，你中幾個？

90%人都洗錯！皮膚科醫師曝9大「洗臉壞習慣」，你中幾個？

最勇敢追愛的3大星座！Top 2幸福是靠爭取來的，不怕失敗也不怕受傷

最勇敢追愛的3大星座！Top 2幸福是靠爭取來的，不怕失敗也不怕受傷

日網超準「精神壓力」心理測驗　5問題秒看你現在的「壓力來源」 迪麗熱巴「災難角度」自拍照曝光！　墨鏡＋亂髮藏不住神顏 墾丁夏都酒店激殺5.6折！絕美貝殼沙灘、超多水上活動　玩到不想回家 IKEA首間行動商店7月底收攤！　百款商品出清3折起 肥肚好困擾？營養師曝小腹凸的8個原因：壓力大也有影響 趙麗穎「透視波點裙」根本童話公主！　網讚新造型美回18歲 超容易出現「媽寶男」的星座！不但很聽話、還會拉老婆一起的是他

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面