3雙夏季話題新鞋！蔡依林示範PUMA消暑穿搭、IU 2002R新色必敗

記者鮑璿安／綜合報導

炎炎夏日，從視覺上消暑也很重要，近期品牌紛紛推出繽紛鞋款，由《ET FASHION》特別整理，包括蔡依林同款沁涼配色 TRC BLAZE鞋款，採用避震科技，不僅好看也要好走；而New Balance 「Protection Pack」Drop II 以荒地探險為靈感釋出三款配色，讓人陷入選擇困難！

▲由蔡依林示範夏季穿搭，此次演繹全新沁涼配色 TRC BLAZE鞋款。（圖／品牌提供）

PUMA TRC Blaze沁涼配色

由蔡依林示範夏季穿搭，此次演繹全新沁涼配色 TRC BLAZE鞋款，色系上包括米色質感麂皮、漾藍高級皮革及水藍 TPU 裁片等海洋色彩異材質拼接鞋面，加上TRINOMIC蜂巢式避震科技，除了符合日常穿搭，耐震性質也是運動首選。

▲adidas Originals 2022 Always Original夏日系列， 鞋款（依序）RETROPY ；FORUM LOW 。（圖／品牌提供）

adidas Originals 2022 Always Original夏日系列

延續春季而來的Always Original系列，針對夏日打造多款繽紛鞋款，像是打頭陣的RETROPY鞋款擁有Boost鞋底以及粉嫩拼接大地色；SUPERSTAR & FORUM經典鞋款則是採用與服飾呼應的輕柔配色呈現，一看到就消暑。





▲IU演繹 「Protection Pack」系列；本月也迎來2002R更多新色。（圖／品牌提供）

New Balance「Protection Pack」Drop II

New Balance「Protection Pack」Drop II釋出三款配色，以荒地探險為靈感，大面積的麂皮和網眼布料組成鞋面，結合系列標誌性的損壞鞋面設計元素。此外，本月也迎來2002R更多新色，亞麻杏、燕麥米、橄欖綠，搭配後跟反光細節很搶眼。