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45歲金喜善短裙秀「11字美腿」！　澎潤臉蛋凍齡狀態超逼人

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記者王則絲／台北報導

韓女星金喜善素有「韓國第一美女」之稱，13日出席主演Netflix新劇《再婚上流》（韓國劇名：黑色的新娘）記者會，與因演出《我的上流世界》獲得「國民渣男」封號的李賢旭、鄭釉珍、朴勳和車智妍一同現身，金喜善頂著澎潤凍齡的臉蛋，並身穿一襲連身短裙裝，秀出一雙「11字美腿」，狀態逼人。

▲金喜善 。（圖／翻攝自IG）

▲《再婚上流》記者會，（左起）李賢旭、鄭釉珍、金喜善、車智妍、朴勳。（圖／翻攝自netflixkr）

今年45歲的金喜善，近年來保養得宜，即使年齡增長，顏值依然是無可挑惕，上一部作品《還有明天》中，漫畫般的造型受到好評，不過播畢才沒多久，金喜善便光速以新作品韓式上流社會題材的狗血連續劇《再婚上流》回歸。

▲金喜善 。（圖／翻攝自IG）

▲金喜善 。（圖／翻攝自IG）

▲金喜善穿著牛仔連身短裙，秀出一雙筆直的美腿。（圖／翻攝自netflixkr）

13日《再婚上流》記者會上主演群們齊聚一堂，金喜愛選穿FENDI今年秋季的牛仔連身裙亮相，本該是露出整雙腿，不過她腳踩及膝的皮靴收尾，反而讓比例顯得更好、看起來更為筆直，並讓人忍不住把視線集中在纖細大腿上，且她佩戴TIFFANY & Co.珠寶搭配白指甲，成為氣質的點綴。

現場照可以發現，金喜善不愧是凍齡女星的代表之一，臉頰相當澎潤，氣色也很好，身材更不用說，狀態簡直太逼人，讓粉絲們大讚：「女神」、「我愛她」、「這件好性感啊！」、「一舉一動都像女王。」

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關鍵字：

金喜善, 再婚上流, 黑色的新娘

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