BIO UP科美研銷售上看4百萬業績　Smile 直播帶貨爆紅

▲BIO UP首度與前購物專家Smile合作，搶攻直播帶貨新戰場。（圖／東森自然美提供）

生活中心／綜合報導

Smile說：「曾經身為電視螢光幕上購物的銷售員，在媒介銷售過程中面臨最大的不確定性在於看不見顧客的面貌。但在巿場趨勢下，卻愛上可以更貼近消費者互動的「直播」，可以透過直播教導觀眾怎麼使用商品，或是拿出客人不曾預期的商品，這就是我們所做的直播驚喜。」

疫情期間，宅經濟崛起，更多消費者選擇在網海或直播平台裡，尋找自己命定保養品或學習如何照顧更美麗的自己；BIO UP科美研也跟上這波潮流搶攻直播帶貨新戰場，首度與台灣知名購物台的前購物專家Smile於蝦皮合作直播企劃「自然美BIO UP美容教室」，打破時間與地域的限制，打開手機，連線開始，每周一、三、五下午兩點準時開播，直播首賣單月即創造兩百萬業績，創造同時在線人數高達６萬多人，為BIO UP科美研商品在蝦皮電商通路打響名號，吸引更多年輕消費者認識與喜愛。

Smile不僅擁有美國匹茲堡州立大學碩士學位，購物專家經歷也有數十年，後期轉型投入社群與電商直播，以接地氣的帶貨方式，吸引大批粉絲關注。曾經在社群直播賣鍋，兩小時創造50萬人民幣的成績。Smile提到，「在某一次朋友介紹下開始接觸到BIO UP商品，針對敏弱肌的自己，長期以來對保養品使用非常小心謹慎，甚至過去一聽到酒粕保養都避而遠之，但自從使用了BIO UP系列產品後，顛覆了過去印象，從青春露、淡斑安瓶/精萃乳、粉底精萃到酒粕面膜，每使用一次就加深對品牌的喜愛，滿滿BIO UP商品已占滿我的化妝台，並深深愛上它，迫不及待想跟朋友們分享。」也因此讓她念頭一轉思考轉向投入美妝直播市場，積極爭取成為BIO UP獨家授權的直播主合作。

BIO UP科美研從去年九月上市至今，酒粕系列商品好評不斷，尤其是第一代「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」以及2022年升級版「花妍微分子速酵青春露」，甫一上市即引爆話題，搭配超完美雞尾酒專利配方，來自清酒中的近千種美肌成分，讓肌膚淨透發光指數加倍，由內而外締造極光肌，更成為許多藝人、網紅摯愛，一旦用過就回不去了。BIO UP推出的一系列高效保養品，搭配Smile專業的直播帶貨力，在這波疫情中逆勢成長，異軍突起，創造百萬銷售佳績！

▲前購物專家Smile愛上BIO UP系列商品，以專業直播帶貨力，創造百萬佳績。（圖／東森自然美提供）

直播內容趣味與場景變化是吸引消費者觀看的原因之一，直播團隊運用不同場景，從專業攝影棚到自宅居家空間，甚至到飯店泳池等，讓消費者感受沉浸式的保養。Smile在直播前也親自體驗BIO UP每一支商品，體驗感受也毫不私藏分享給粉絲，大家最在意的效果如何，直播鏡頭一看Smlie膚況就能知道。直播過程中與粉絲面對面，詳細的介紹商品外，也同時給予有溫度的對話和及時的問題回覆，更大方直接在觀眾面前卸妝、保養，這次將於7/15(五)下午兩點在蝦皮直播首賣BIO UP夏季新品「根源強健豐盈洗髮精」，Smile將在鏡頭前洗髮給消費者看，展現產品主打的去油蓬鬆功效，效果連Smile都驚訝不已，極力推薦給油性、細軟、容易扁塌髮質的朋友！幾場直播下來，有趣的內容深深吸引粉絲駐足觀看，粉絲也常常敲碗加場直播次數，截至目前累積總觀看數高達兩百萬人次。

▲7/15(五)14:00蝦皮直播首賣BIO UP夏季新品「根源強健豐盈洗髮精」。（圖／東森自然美提供）

BIO UP科美研首度加入蝦皮直播戰場，依舊對產品嚴格把關，Smile直播中所介紹的產品皆為品牌授權，正品保障，讓防疫期間卻想購物的消費者可以放心，BIO UP致力提供消費者信賴且安心的購物環境。

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