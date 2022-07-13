網壇球后60萬的勞力士洩少女心　粉紅面配鑲鑽時標好甜

▲網壇現任球后、波蘭名將絲薇泰克佩戴勞力士Oyster Perpetual Datejust 36粉面鑽錶。（圖／翻攝勞力士IG）

記者陳雅韻／台北報導

網壇現任球后、波蘭名將絲薇泰克（Iga Swiatek）日前於溫布頓網球公開賽爆出最大冷門，在32強戰面對老將Alize Cornet竟意外落敗，中斷自己的37連勝，吞下過去4個月來的首度敗仗，不過她代言的名錶勞力士（ROLEX）依然給予滿滿的支持，盛讚她的傑出表現與自律，如同她日常佩戴的Oyster Perpetual Datejust 36腕錶一般表現卓越，21歲的她所戴的款式為粉紅面盤，洩露了少女心。

▲勞力士Oyster Perpetual Datejust 36粉面鑽錶，599,000元。（圖／翻攝勞力士IG）



絲薇泰克日常所戴的勞力士為要價近60萬元的Oyster Perpetual Datejust 36腕錶，為白色黃金及蠔式鋼款，搭配鑲鑽粉紅色錶面及紀念型（JUBILEE）錶帶，最具特色是面盤上的18K金羅馬數字VI及IX鑲嵌24顆美鑽，與鑲滿鑽石的錶圈相呼應。

▲寶格麗Lvcea Intarsio粉紅珍珠母貝面盤精鋼鑲鑽腕錶，298,600元。（圖／寶格麗提供）

甜美粉色與鑽石的魅力讓女性難以招架，寶格麗（BVLGARI）今年七夕情人節主打的Lvcea系列腕錶，即採用嵌花細工鑲嵌的粉紅色珍珠母貝面盤，折射出迷人光芒，錶圈與時標均點綴鑽石，錶冠則鑲有紅碧璽，優雅設計相當討喜。

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