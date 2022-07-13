日網心測「選一朵花裝飾房間」！　秒看出隱藏黑暗面、真實個性

記者鮑璿安 ／台北報導

你夠了解你自己嗎？內心真實的黑暗面其實是很難接觸到的，近期日本網站michill就公開一項心理測驗，據說從下列四朵花中選出其中一朵，能看出你的不同面孔！

Q：下圖四朵花中，你最想用哪一朵花來裝飾你的房間？





▲日網心測，選擇一朵花來裝飾你的房間 。（圖／翻攝自michill）

A：向日葵

B：櫻花

C：鬱金香

D：玫瑰

分割線下有解答

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A向日葵解析：潛藏被動又聽話的性格

向日葵向陽而生，代表你外在性格是活潑開朗的，但是內心話極少與人訴說，把黑暗面藏得很深，而你總是默默忍耐，被動消化一些負能量，才能維持表面的愉快。

B櫻花解析：渴望受到外界矚目

你是一個非常在乎舞台的人，需要有外界的矚目才能生存下去，如果沒有了大家的目光，就會失去做事的動力，所以也很積極去證明自己的光鮮亮麗，是很想發光的類型。

C鬱金香解析：維持自己的神秘世界

鬱金香被花瓣包裹著生長，挺直了花桿，其實象徵神秘的性格，你看似為大家而盛開，不過卻很需要有自己的世界，也就是你不太管別人對你的看法，始終擁有自己的步調。

D玫瑰解析：冷言冷語會傷人

玫瑰高貴美麗卻帶刺，你看似很好親近，其實不然，除了是非分明之外，偶爾會以冷血的言語來對待周圍的人，來維持你高雅的自尊心。