賈靜雯「前後大開」性感霸氣外露！曾莞婷超長美腿鏡頭快塞不下

▲《媽，別鬧了》於12日舉行上線記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者王則絲／台北報導

由賈靜雯擔任製作人與主演的Netflix愛情喜劇《媽，別鬧了》，12日舉行上線記者會，賈靜雯雖是一身幹練褲裝，但是「前後大開」性感到不行，深V美背一次滿足；一旁柯佳嬿與曾莞婷則是走露腿路線，尤其曾莞婷一雙修長美腿讓鏡頭簡直快塞不下。

▲賈靜雯「前後大開」性感霸氣亮相。（圖／翻攝自IG@alyssachia）



飾演「陳如蓉」角色的賈靜雯，在劇中很少有好好打扮的樣貌，但在現實生活中她便回歸美貌女神，記者會當天賈靜雯選穿Linli Boutique的灰色深V連身褲裝，正面一路開到肚臍之外，一轉到身後也是一整片挖空，腰間也有小小的鏤空設計，再搭配TIFFANY & Co.的珠寶，讓她性感霸氣外露。

▲曾莞婷迷你裙套裝下秀出一雙逆天長腿。（圖／翻攝自IG@vicky_7155）



在新劇中飾演賈靜雯閨蜜的「凱特」曾莞婷，當天也不遑多讓，身穿VERSACE的織紋套裝，巧妙中空一截，並秀出一雙逆天美腿，腳上的半筒靴更拉出修長比例，只見她對鏡擺出撩人姿勢，連鏡頭都快塞不下這雙長腿啦。

▲柯佳嬿一身藍色千鳥格紋套裝，小小波浪的裙襬提升可愛氣息。（圖／記者林敬旻攝）



一旁飾演劇中「小妹」的柯佳嬿則是穿著SANDRO的藍色千鳥格紋西裝與迷你裙套裝，展現俏皮逆齡感，柯佳嬿在劇中與林柏宏有許多大尺度的對白和對手戲，讓觀眾們特別期待。

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