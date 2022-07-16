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LIFE・經典／+Halle極簡辦公桌　工作與休閒均在方寸之地

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▲+Halle極簡辦公桌。（圖／翻攝+Halle官網）

▲+Halle極簡辦公桌。（圖／翻攝+Halle官網）

記者蔡惠如／綜合報導

一向勇於挑戰椅子之於空間概念的丹麥家具設計品牌+Halle，近期推出一款極簡的桌椅組合Sui Desk Chair，元素包括一個環形桌與可旋轉圓椅，讓使用者能以不同方向切換不同面向的應用，當工作時想休息一下，馬上轉個圈就能進行喝咖啡與閱讀的休閒氛圍，甚至不需離開座位。

▲+Halle極簡辦公桌。（圖／翻攝+Halle官網）

疫情年間許多國家都採用居家上班，讓遠距上班的措施與觀念出現快速的大躍進，家中有個「辦公用地」概念持續萌芽，Sui Desk Chair的推出，將辦公與休閒場域濃縮到方寸之地，即便是空間有限的的住宅內也能有效運用，極簡的造型除了能點綴單調角落，也有不落俗套不搶戲的視覺效果。

▲+Halle極簡辦公桌。（圖／翻攝+Halle官網）

+Halle品牌基本的概念就是環保質材，旗下產品均依照丹麥最高環保規格生產。金屬零件則使用可回收鋼材，而產品也充滿北歐的設計特色，簡潔的線條結合幾何元素，最搶眼的從來不是顏色，而是整件結構，組合與拼接能豐富家具的多樣性，更能擴展應用的可能性。

▲+Halle極簡辦公桌。（圖／翻攝+Halle官網）

▲+Halle極簡辦公桌。（圖／翻攝+Halle官網）

Sui Desk Chair可以是單一的工作結構，在辦公室的區域也能組合而成一連串的設備，它擁有180度的寬闊桌面，全部僅採用3個桌腳達到穩定，椅子則直接連結到中心的桌腳上，讓它整體視覺意外的輕盈，桌面下有充電插座，可以提供更方便的供電。

▲+Halle極簡辦公桌。（圖／翻攝+Halle官網）▲+Halle極簡辦公桌。（圖／翻攝+Halle官網）

這類型的設計似乎也正好符合疫情下、上班族改變工作成為更加自由的模式，並達到節省居家空間的效果，Sui Desk Chair可以從辦公桌變成休閒區域，而中性的設計讓它感覺也能勝任，180度的弧形桌面，甚至能讓你同時切換這兩種心情。

▲+Halle極簡辦公桌。（圖／翻攝+Halle官網）

當然我們更期待更多這樣複合式概念的商品，畢竟居家空間難以改變，但可透過更優秀的傢俱設計改善我們的生活區域或心情。

關鍵字：

LIFE, 經典, +Halle

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