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皮膚科醫師教「3種正確濕敷法」　快速補水還能改善閉口粉刺

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▲▼ 皮膚科醫師教「3種正確濕敷法」 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲皮膚科醫師教3種正確濕敷方法，能保濕補水也能改善閉口粉刺。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@aoihamada）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

濕敷是很多人愛用的保養方式之一，不僅操作簡單方便，補水保濕也瞬間有感，肌膚一乾燥就拿出化妝水、精華水來濕敷。韓國皮膚科美女醫師李藝恩就指出，濕敷有幫助補充水分、降低皮表溫度、提升後續保養功效的作用，但除了用化妝水＋化妝棉，還有其他使用法更能發揮濕敷的效果，她就分享了3種「正確濕敷方法」，不同類型化妝水適合搭配的濕敷棉都不同，其中一種濕敷法還能幫助改善閉口粉刺。

▲▼ 皮膚科醫師教「3種正確濕敷法」 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

1.精華水濕敷

如果使用的是質地偏濃稠的精華水，尤其是高濃度、高保濕力的功能型產品，一般化妝棉無法很好地吸收滲透，反而浪費。建議可使用無菌紗布進行濕敷，可以防止精華水過快蒸發，幫助產品更好的吸收。

李醫師建議，尤其是乾性肌，可以在需要密集補水時嘗試這種濕敷法，像她自己平常會在妝前或換季皮膚缺水時，就會用含有胺基酸補水成分的精華水，充分浸濕無菌紗布後，上臉敷10～15分鐘。

▲▼ 皮膚科醫師教「3種正確濕敷法」 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

2.純露／原液濕敷

如果是用成分很精簡溫和的純露、原液，或是質地比較清爽的化妝水，可以搭配能夠拉伸、有彈性的化妝棉進行濕敷，這種化妝棉在充分浸濕後，能很好的貼合整個臉部。可以疊加幾層濕敷，能讓純露更長時間停留在皮膚上，提升吸收效率，相當於給皮膚敷了一層鎮定保濕的面膜。

很適合曬後或換季敏感期使用，尤其是長痘敏感的人，可以在長痘痘和易敏感的部位，使用魚腥草純露濕敷，敷後皮膚會更穩定，上妝也會更服貼。頻率可以每天早晚一次，每次10分鐘。

▲▼ 皮膚科醫師教「3種正確濕敷法」 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

3.無菌生理食鹽水濕敷

這種濕敷法是韓國皮膚科很常用的肌膚護理方法，一般是用無菌生理食鹽水搭配無菌脫脂棉，用生理食鹽水浸濕無菌脫脂棉後，敷在粉刺位置15分鐘，濕敷鎮定。但要注意是的，生理食鹽水敷後要及時清洗保濕，避免鹽分殘留。李醫師表示，這是非常實用的低成本閉口護理法，每個人在家都可以輕鬆嘗試。

最後，李醫師也提醒，因為濕敷方式的吸收效率很高，使用時要注意避開含有刺激成分、有害成分的產品，以免反而造成肌膚敏感不適。

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關鍵字：

保養, 護膚, 護理, 濕敷, 敷臉, 方法, 秘訣, 正確做法, 保濕, 補水, 皮膚科醫師, 醫生

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