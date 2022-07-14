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馬斯克面試時必問「一道題」！　秒戳破吹噓者、掌握真人才

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記者王則絲／綜合報導

全球首富伊隆馬斯克（Elon Musk）經常因一些花邊新聞，以及狂人的行徑登上媒體版面，但別忘了，他依然是特斯拉（Tesla）與SpaceX的執行長，無可否認是實力堅強的科技企業巨擘，在挑選員工上也有自己的一套方法，他曾在一次公開場合中透露他面試時必定會問的「一道題目」，將能幫助他識破誇大吹噓的面試者，同時也能掌握人才。

▲▼ 特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克面試時喜歡問的一道題目，能幫助他識破誰是吹噓者。（圖／路透）

馬斯克曾經在訪談中說過，他的員工其實可以沒唸過大學、甚至高中，因為比起學歷，他更重視員工是否具備長才，然而很多人在面試時多少會稍微吹捧一下自己，但太誇張的吹噓的話便不是明智之舉，因為馬斯克會問這一道題目：

「請告訴我你遇過最棘手的問題，以及你如何解決那個問題？」

這道題目看似沒有這麼刁鑽艱澀，考得也不是什麼專業知識，但為何如此重要？馬斯克表示，他會希望面試者可以仔細分享那個問題，並且多說一些解決問題時的細節，這時吹噓的人若講不出合理的細節，謊言就此被揭穿，從中可以辨別出他的經歷究竟是真是假，有沒有料靠這一題就知道。

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克。（圖／路透）

其實類似這樣的方法，也是警檢偵訊時會使用的技巧，嫌疑人必須用越多的細節來證明自己的論述，如果對方感覺在保留什麼，或刻意含糊帶過細節，多半就有點問題存在，且說謊者較不會自己提供更多細節，因為他需要用更多的謊去圓謊，一個不小心就會開始自相矛盾。

關鍵字：

馬斯克, Elon Musk, 面試

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