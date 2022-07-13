王陽明推坑老婆、高爾宣買錶失敗　蔡詩芸宣告再生一胎傳承精品

▲Roger Dubuis台北101專賣店開幕。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Roger Dubuis（羅杰杜彼）台北101專賣店今盛大開幕，導入品牌最新形象概念，氣勢十足的星形裝飾牆面有「NO RULES, OUR GAME」宣言，店內陳設長達四米五的鑑賞吧台，以及讓擔任嘉賓的歌手蔡詩芸與高爾宣好奇不已的「無重力展示櫃」，兩人透露王陽明常介紹值得購入錶款，蔡詩芸霸氣說：「I am boss（我是老闆），不為所動。」高爾宣面對王陽明推坑也心如止水，透露想先存錢照顧家人。

▲蔡詩芸（左）與高爾宣一起賞Roger Dubuis腕錶。

高爾宣自招3年前闖出知名度賺了一些錢，心裡有些空虛，買了一個可以裝16只錶的自動上鍊錶櫃，想逐漸將錶櫃填滿，目前已收藏4只錶，不過他近期偏向理性，慎重考慮才會出手，而今日是女友芮德34歲生日，兩人感情甜蜜，但不曾戴過情侶對錶；蔡詩芸則有愛錶成痴的老公王陽明替她注意話題錶款，但最終決定權仍在她，她說：「無論音樂或生活我都很有想法，老公買的車我也不是百分百都喜歡，很多車害我下車閃到腰，心中飆一百個髒話。」

▲蔡詩芸與高爾宣面對王陽明強力推薦的名錶，冷靜以對。





▲蔡詩芸戴Roger Dubuis王者系列鏤空飛行陀飛輪腕錶，5,445,000元。（圖／Roger Dubuis提供，以下同）





▲高爾宣佩戴的Roger Dubuis王者系列單擺輪腕錶，2,010,000元。

兩人今所戴的鏤空錶均為Roger Dubuis標誌性的設計，蔡詩芸選戴Excalibur Spider王者系列鏤空飛行陀飛輪腕錶，她說：「現在買錶會考慮傳承給女兒，可以再生一個（小孩）！」高爾宣則戴上Excalibur王者系列黑色陶瓷單擺輪腕錶，他最愛看機芯律動的模樣。

▲Roger Dubuis台北101專賣店碩大的星形牆飾與長達4.5公尺的腕錶鑑賞吧台。



同樣擅長以鏤空設計展現機芯奧秘的HUBLOT，秉持「融合的藝術」理念，攜手設計師Samuel Ross創作限量50只的Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕錶，六邊形是此錶款的主視覺符號，從錶盤、錶殼、錶背和錶帶均由鈦金屬蜂巢網眼裝飾，搭配橙色細節與橡膠錶帶，展現前衛科技感。

▲HUBLOT Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕錶限量50只，3,597,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

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