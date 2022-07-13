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頭髮掉不停？4個方法解決「落髮危機」，豐盈秀髮不是夢

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▲▼頭髮掉不停？4個方法解決「髮縫變寬」 。（圖／翻攝自IG/aoi186）

▲現代人大多都有落髮困擾。（圖／Unsplash、翻攝自IG/aoi186、avedajapan，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近洗頭頭髮總大把大把掉，分線的時候更發現髮縫變寬，頭髮稀疏就算是就算臉上畫得再美都沒用，這時不妨從以下4個方法下手，想要拯救脫髮快跟著這樣做！

#定期改變分線

曾有髮型師分享，半年就應該改變分線位置，像是原本中分可以改為旁分，3:7更可變為7:3分，改變分線可以避免因長時間慣性分線使髮縫變寬，若想要修飾髮縫，也可以善用Z字形分線，將寬髮縫隱藏起來。

▲▼頭髮掉不停？4個方法解決「髮縫變寬」 。（圖／翻攝自IG/aoi186）

#做好頭皮防曬

長時間分線不變，頭皮長期裸露在外，容易因為日曬使頭皮變得乾燥脆弱，進而使落髮增多，記得除了做好臉部防曬，頭皮也要顧，豔陽下可戴帽或是撐傘，對頭皮多一層呵護，髮絲就會更牢固。

#頭皮按摩促進循環

建議維持梳髮的習慣，板梳帶過可以按摩頭皮，幫助加速頭皮血液循環，能讓頭髮更健康成長，同時加強髮根的強韌度。

▲▼頭髮掉不停？4個方法解決「髮縫變寬」 。（圖／Unsplash）

#補充養髮蛋白質和維生素

想要養髮建議可從飲食下手，以中醫觀點來說，可吃黑色食物來養髮，像是黑芝麻、黑米、黑豆等，以上都能促進頭髮生長，另外也可補充優質蛋白和維生素，維持作息正常且擁有充足睡眠很重要。

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關鍵字：

髮縫, 掉髮, 落髮

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