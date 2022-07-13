韓星鄭容和曬百萬勞力士金錶　絕配夏威夷風花襯衫

▲鄭容和自拍亮出百萬勞力士金錶。（圖／翻攝jyheffect0622 IG）

記者陳雅韻／台北報導

明星們經常在IG曬時尚穿搭，多數行頭都是一線精品所贈，讓明星穿得開心也搏得曝光，唯上百萬元等級的珠寶與名錶，除非是代言人或出席活動佩戴，否則很難成為維繫友好關係的「禮物」。愛錶成痴的男星們願意砸錢買名錶犒賞自己，33歲的南韓樂團CNBLUE隊長兼主唱鄭容和正是其一，近日穿夏威夷風花襯衫自拍，亮出金光閃閃的百萬勞力士（ROLEX）Oyster Perpetual Sky-Dweller錶。

▲勞力士Oyster Perpetual Sky-Dweller腕錶18K黃金款，1,550,500元。（圖／勞力士提供）



勞力士於2012年推出專為商務客與環球旅行人士設計的Oyster Perpetual Sky-Dweller（蠔式恒動縱航者型）腕錶，由中央指針顯示所在地時間、24小時偏軸盤則為出發地時間；此外設有沙羅（Saros）的創新年曆裝置，於3時位置設有日期窗、鐘點標記的12個小窗則顯示月曆，採用Ring Command系統，能方便快速選擇及調校腕錶功能。鄭容和所戴的款式已未在官網銷售，但類似款的18K黃金腕錶目前定價1,550,500元。

▲鄭容和曾戴伯爵Polo系列岩石灰精鋼自動腕錶。（圖／翻攝jyheffect0622 IG、伯爵提供）

鄭容和以夏威夷風的花襯衫搭配勞力士金錶，一身帥氣西裝時則戴伯爵（PIAGET）錶上陣，他曾曝光伯爵Polo系列岩石灰精鋼自動腕錶，此系列因馬術運動而生，枕形錶盤搭配圓形錶殼是一大特色，定位為運動風錶款不再只能搭配休閒服裝，與他的正裝也絕配。

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