fb ig video ETtoday search mobile

韓星鄭容和曬百萬勞力士金錶　絕配夏威夷風花襯衫

>

▲▼鄭容和錶 。（圖／翻攝IG）

▲鄭容和自拍亮出百萬勞力士金錶。（圖／翻攝jyheffect0622 IG）

記者陳雅韻／台北報導

明星們經常在IG曬時尚穿搭，多數行頭都是一線精品所贈，讓明星穿得開心也搏得曝光，唯上百萬元等級的珠寶與名錶，除非是代言人或出席活動佩戴，否則很難成為維繫友好關係的「禮物」。愛錶成痴的男星們願意砸錢買名錶犒賞自己，33歲的南韓樂團CNBLUE隊長兼主唱鄭容和正是其一，近日穿夏威夷風花襯衫自拍，亮出金光閃閃的百萬勞力士（ROLEX）Oyster Perpetual Sky-Dweller錶。

▲▼鄭容和錶 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士Oyster Perpetual Sky-Dweller腕錶18K黃金款，1,550,500元。（圖／勞力士提供）

勞力士於2012年推出專為商務客與環球旅行人士設計的Oyster Perpetual Sky-Dweller（蠔式恒動縱航者型）腕錶，由中央指針顯示所在地時間、24小時偏軸盤則為出發地時間；此外設有沙羅（Saros）的創新年曆裝置，於3時位置設有日期窗、鐘點標記的12個小窗則顯示月曆，採用Ring Command系統，能方便快速選擇及調校腕錶功能。鄭容和所戴的款式已未在官網銷售，但類似款的18K黃金腕錶目前定價1,550,500元。

▲▼鄭容和錶 。（圖／翻攝IG）

▲▼鄭容和錶 。（圖／翻攝IG）

 

▲鄭容和曾戴伯爵Polo系列岩石灰精鋼自動腕錶。（圖／翻攝jyheffect0622 IG、伯爵提供）

鄭容和以夏威夷風的花襯衫搭配勞力士金錶，一身帥氣西裝時則戴伯爵（PIAGET）錶上陣，他曾曝光伯爵Polo系列岩石灰精鋼自動腕錶，此系列因馬術運動而生，枕形錶盤搭配圓形錶殼是一大特色，定位為運動風錶款不再只能搭配休閒服裝，與他的正裝也絕配。

►網壇球后60萬的勞力士洩少女心　粉紅面配鑲鑽時標好甜

►林俊傑、潘瑋柏又撞勞力士　被左錶冠與綠黑陶瓷圈燒到

關鍵字：

鄭容和, 勞力士, ROLEX, PIAGET, 伯爵

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

王陽明推坑老婆、高爾宣買錶失敗　蔡詩芸宣告再生一胎傳承精品

王陽明推坑老婆、高爾宣買錶失敗　蔡詩芸宣告再生一胎傳承精品

網壇球后60萬的勞力士洩少女心　粉紅面配鑲鑽時標好甜

網壇球后60萬的勞力士洩少女心　粉紅面配鑲鑽時標好甜

趙無極女兒珍藏的兩幅油畫上拍　與妻子的雕塑品相隔半世紀同展

趙無極女兒珍藏的兩幅油畫上拍　與妻子的雕塑品相隔半世紀同展

寶格麗七夕粉紅包寵她　百搭甜美雪莉巾6000元有找 宋慧喬變女學生賞巴黎自然主題大展　400件珍品讓人流連忘返 IWC深邃綠面放射太陽紋　優雅葡萄牙錶活力滿點 林俊傑、潘瑋柏又撞勞力士　被左錶冠與綠黑陶瓷圈燒到 帝舵自製機芯錶不到10萬元！　冒險錶男、女都能駕馭 Lisa金裝配60萬珠寶閃爆　腳踩5公分增高鞋身材比例更好 陳喬恩低胸花卉裝藏不住幸福　邵雨薇罕見低胸辣翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面