西瓜竟墊底！營養師曝「超補水蔬果Top 6」，冠軍是減重好朋友

▲夏季多吃西瓜也能補充水分。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏日多喝水好，水除了用喝的，其實攝取蔬果來補充水分也不錯，營養師余朱青分享6款解渴健康食材，含水量9.15%的西瓜敬陪末座，小黃瓜則以96.7%的含水量拿下冠軍。

營養師余朱青分享，不只喝水能補充水分，藉由飲食補充身體水分也很好，他列舉含水量高蔬果Top 6，每種食材的含水量皆高達90%以上，跟著吃就沒錯。

第6名 西瓜 含水量91.5%

夏季吃西瓜再適合不過，因為西瓜中有大量水分與部分膳食纖維，能夠幫助促進腸胃蠕動且增加糞便量，進而加速體內廢物排除。

第5名 白花椰菜 含水量92.1％

白花椰菜的含水量高於西瓜，內含維生素K具有消炎、防止血管鈣化等益處，這有助於避免血液中的脂肪堆積，預防心血管疾病發生。

第4名 青椒 含水量93.9%

青椒的含水量也很驚人，營養價值也很高，除了富含胡蘿蔔素、維生素E之外，也含有「槲皮素」能預防高血壓。不只如此，青椒中豐富的維生素P也能強化微血管的作用。

第3名 番茄 含水量94.5%

營養師余朱青分享，番茄中的茄紅素可以抑制血糖上升，而且番茄有豐富的維他命Ｃ，可以改善血管的狀況穩定血糖。

第2名 芹菜 含水量95.4%

多吃芹菜好處多，含水量更是豐富，內含抗氧化劑、類黃酮和多酚類抗氧化劑，這些物質都可以起到消炎作用，也助於減少尿酸並刺激尿液的產生，預防尿路感染。

第1名 小黃瓜 含水量達96.7%

小黃瓜是減重好朋友，除了含水量高外，還能幫助調節血糖和肝醣的代謝及轉換。豐富的纖維質能夠減少膽固醇的形成，促進持心血管健康，另外含有鉀等礦物質，對於消水腫也有不錯的功效。