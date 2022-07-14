IKEA絕版品「百元有找」單品大公開　最低9元起超好買！

記者蔡惠如／綜合報導

一年兩次的IKEA絕版品出清進入倒數階段，台灣IKEA近期也釋出10款下殺百元以內的超值清單催客，包括清潔、收納、餐具等居家小物通通都囊括，其中最便宜的洗滌刷，還出現一支只要9元的地攤出清價，其他5折以下單品居然高達5款，快列清單一次滿滿買回家吧！

TJENA附蓋收納盒 原價149元，特價79元

TJENA附蓋收納盒可存放經常使用又想隱藏起來的雜物，放在層架上不只整齊，充滿活力的黃色也為空間增添活潑新意，附把手孔的設計，讓使用時方便拉出或提起。

CHIAFRÖN花盆 原價149元，特價99元

具有獨特浮凸壓紋設計的CHIAFRÖN花盆，更襯托出植栽的美感，半瓷的材質耐用觸感也好，能常久的陪伴植物，順眼的設計讓你越看越喜歡。

KORKEN附蓋水瓶 原價69元，特價49元

相信大家都曾在餐廳遇過IKEA經典的附蓋水瓶吧，換上可愛的淺藍水滴圖案，在炎炎夏日讓視覺更添清涼效果，密封式瓶蓋設計，可防止裡面的液體漏出，美觀又實用，天氣熱記得多喝水喔！

SOMMARFLÄDER托盤 原價199元，特價99元

海洋圖騰靈感來自英倫海邊小鎮的情懷，為用餐體驗增添夏日度假氛圍，能搭配食物擺盤提升整體質感，輕巧外出好攜帶，用於野餐、海灘時光或派對也很合適。

TJENA雜誌匣 原價199元，特價79元

雖然現在一切都網路化，但家中多少都有重要文件、賬單、雜誌或其他需要經常取用的物件，TJENA雜誌匣可能揮別桌面的雜亂，粉嫩系的外觀讓辦公桌或書桌也能有唯美夢幻感，心情也更加放鬆舒適。

ANLEDNING碗 原價129元，新莊店特價79元

外觀是傳統簡約的半瓷碗，搭配細膩的質感壓紋，能為餐桌增添優雅風格，直徑為12公分，百搭的米色也能輕易的與其他餐具做搭配，適合盛裝各式醬汁或甜品。

PLUGGLAND手機架 原價149元，內湖店特價49元

具有獨特的凹槽設計，用手機上網、聊天或進行視像會議時，仍然可為手機充電，時髦簡約的黑白方格設計，既實用同時又能帶出個人風格。

DEKAD鬧鐘 原價199元，新店店特價99元

採用靜音石英指針，不發出擾人的滴答聲，金屬外觀與經典的雙鬧鈴設計，為居家打造迷人的復古風情。





DRÖNJÖNS 壁面收納架 原價99元，特價29元

小型掛牆儲物架適合整齊收納文具用品、化妝品和髮飾等需要經常拿取卻容易丟失的小物，在小空間超級好用，又能讓桌面能有更多空間輕鬆維持整潔，也很適合用在玄關來放鑰匙喔。

ANTAGEN洗滌刷 原價19元，新莊店特價9元

有近300位使用者的五星好評，刮刀邊緣設計，能輕鬆清除食物殘渣，更有貼心帶孔把手設計，不使用時可掛置收納，銅板價十元有找，這樣佛心需要的可多囤點啊。