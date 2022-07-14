fb ig video ETtoday search mobile

IKEA絕版品「百元有找」單品大公開　最低9元起超好買！

>

記者蔡惠如／綜合報導

一年兩次的IKEA絕版品出清進入倒數階段，台灣IKEA近期也釋出10款下殺百元以內的超值清單催客，包括清潔、收納、餐具等居家小物通通都囊括，其中最便宜的洗滌刷，還出現一支只要9元的地攤出清價，其他5折以下單品居然高達5款，快列清單一次滿滿買回家吧！

TJENA附蓋收納盒　原價149元，特價79元
TJENA附蓋收納盒可存放經常使用又想隱藏起來的雜物，放在層架上不只整齊，充滿活力的黃色也為空間增添活潑新意，附把手孔的設計，讓使用時方便拉出或提起。

▲IKEA絕版品出清百元以下單品。（圖／業者提供）

CHIAFRÖN花盆　原價149元，特價99元
具有獨特浮凸壓紋設計的CHIAFRÖN花盆，更襯托出植栽的美感，半瓷的材質耐用觸感也好，能常久的陪伴植物，順眼的設計讓你越看越喜歡。

▲IKEA絕版品出清百元以下單品。（圖／業者提供）

KORKEN附蓋水瓶　原價69元，特價49元
相信大家都曾在餐廳遇過IKEA經典的附蓋水瓶吧，換上可愛的淺藍水滴圖案，在炎炎夏日讓視覺更添清涼效果，密封式瓶蓋設計，可防止裡面的液體漏出，美觀又實用，天氣熱記得多喝水喔！

▲IKEA絕版品出清百元以下單品。（圖／業者提供）

SOMMARFLÄDER托盤　原價199元，特價99元
海洋圖騰靈感來自英倫海邊小鎮的情懷，為用餐體驗增添夏日度假氛圍，能搭配食物擺盤提升整體質感，輕巧外出好攜帶，用於野餐、海灘時光或派對也很合適。

▲IKEA絕版品出清百元以下單品。（圖／業者提供）

TJENA雜誌匣　原價199元，特價79元
雖然現在一切都網路化，但家中多少都有重要文件、賬單、雜誌或其他需要經常取用的物件，TJENA雜誌匣可能揮別桌面的雜亂，粉嫩系的外觀讓辦公桌或書桌也能有唯美夢幻感，心情也更加放鬆舒適。

▲IKEA絕版品出清百元以下單品。（圖／業者提供）

ANLEDNING碗　原價129元，新莊店特價79元
外觀是傳統簡約的半瓷碗，搭配細膩的質感壓紋，能為餐桌增添優雅風格，直徑為12公分，百搭的米色也能輕易的與其他餐具做搭配，適合盛裝各式醬汁或甜品。

▲IKEA絕版品出清百元以下單品。（圖／業者提供）

PLUGGLAND手機架　原價149元，內湖店特價49元
具有獨特的凹槽設計，用手機上網、聊天或進行視像會議時，仍然可為手機充電，時髦簡約的黑白方格設計，既實用同時又能帶出個人風格。

▲IKEA絕版品出清百元以下單品。（圖／業者提供）

DEKAD鬧鐘　原價199元，新店店特價99元
採用靜音石英指針，不發出擾人的滴答聲，金屬外觀與經典的雙鬧鈴設計，為居家打造迷人的復古風情。

▲IKEA絕版品出清百元以下單品。（圖／業者提供）

DRÖNJÖNS 壁面收納架　原價99元，特價29元
小型掛牆儲物架適合整齊收納文具用品、化妝品和髮飾等需要經常拿取卻容易丟失的小物，在小空間超級好用，又能讓桌面能有更多空間輕鬆維持整潔，也很適合用在玄關來放鑰匙喔。

▲IKEA絕版品出清百元以下單品。（圖／業者提供）

ANTAGEN洗滌刷　原價19元，新莊店特價9元
有近300位使用者的五星好評，刮刀邊緣設計，能輕鬆清除食物殘渣，更有貼心帶孔把手設計，不使用時可掛置收納，銅板價十元有找，這樣佛心需要的可多囤點啊。

▲IKEA絕版品出清百元以下單品。（圖／業者提供）

關鍵字：

IKEA, 絕版品出清, 5折

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗

「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗

西瓜竟墊底！營養師曝「超補水蔬果Top 6」，冠軍是減重好朋友

西瓜竟墊底！營養師曝「超補水蔬果Top 6」，冠軍是減重好朋友

超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」秒測你的反應力

超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」秒測你的反應力

頭髮掉不停？4個方法解決「落髮危機」，豐盈秀髮不是夢 最勇敢追愛的3大星座！Top 2幸福是靠爭取來的，不怕失敗也不怕受傷 趙麗穎「透視波點裙」根本童話公主！　網讚新造型美回18歲 日網心測「選一朵花裝飾房間」！　秒看出隱藏黑暗面、真實個性 「誠品生活時光」土城店7／16開幕　挑高5米清水模建築好像在日本！ 韓星鄭容和曬百萬勞力士金錶　絕配夏威夷風花襯衫 減肥不能吃麵包？營養師教「吃麵包不怕胖」6招：鹹味比甜的好一點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面