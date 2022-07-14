劉詩詩絕美側顏殺飄仙氣！　私服「全身行頭非精品」網讚高衣Ｑ

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩微博）

記者鮑璿安／台北報導

35歲大陸女星劉詩詩仙氣模樣讓人印象深刻，鮮少曝光私服的她，近期在微博PO出「夏日OOTD穿搭」，畫面中劉詩詩以側身出鏡，身穿清秀的荷葉邊上衣搭配牛仔褲，綁起低馬尾相當氣質。而且全身單品並非一線精品，卻照樣穿出高級感，引發網友熱議。

▲劉詩詩曬出私服，Sezane白色圓領上衣搭配 Omega X Swatch系列錶款 。（圖／翻攝自劉詩詩微博）

劉詩詩微博最新PO文記錄下「夏日OOTD穿搭」，值得一提的是全身行頭幾乎沒有一線精品，低調中看得出好品味，她身穿法國時裝品牌Sezane白色圓領上衣，簡約設計打造慵懶優雅，荷葉邊上衣與牛仔褲相佐彰顯復古韻味。身為OMEGA品牌代言人，劉詩詩也敬業演繹了 Omega X Swatch「Bioceramic MoonSwatch」系列錶款，該款一度造成搶購風潮，劉詩詩佩戴於手間很醒目。

▲設計師品牌self-portrait的首個配件包款Bow Bag系列 。（圖／品牌提供）

此外，劉詩詩美照中的斜背包款也很平價，來自設計師品牌self-portrait的首個配件包款Bow Bag系列，價格萬元上下，以蝴蝶結為設計靈感，點綴於手提包之上，7月已在台灣上市。而這回私服造型曝光，火速獲得超過6萬粉絲轉發，網友大讚劉詩詩穿搭功力一流，「完全是少女」、「小包好好看」、「這身很適合她」。