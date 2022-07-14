CITIZEN旗下卡哇伊女錶粉甜美　蝴蝶秒針翩飛好浪漫

▲模特兒戴上wicca璀璨水晶台灣限定太陽能腕錶KP5-166-95，7,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN旗下女錶品牌wicca獨寵台灣女性，推出配備米蘭錶帶的台灣限定版璀璨水晶太陽能腕錶KP5-166-95，粉紅面盤上每一個小細節都充滿甜蜜氣息，包括面盤內圈蕾絲裙帶圖案裝飾，外圍環繞金色阿拉伯數字與6顆粉玫瑰色水晶時標，更令人驚喜的是秒針上點綴蝴蝶造型，隨著時光流逝蝴蝶也在盤上飛舞，畫面美極了。

▲wicca璀璨水晶台灣限定太陽能腕錶KP5-166-95採用蝴蝶造型秒針，7,800元。

浪漫意象還延伸至以月環為設計主題的星飾系列，wicca於12時方向錶框上裝飾閃亮水晶，時標3與9也點綴耀眼水晶，細看會發現8時刻度暗藏一顆粉紅小愛心，更貼心是配備可輕鬆拆卸的簡易調整錶帶，共有粉紅金搭配奶昔白面盤的KP5-662-11全金錶、蜜桃色面盤的KP5-611-91亮銀色面盤款，以及月空黑面的KP5-662-51粉紅金色錶等3種樣式。

▲wicca月環為設計主題的星飾系列KP5-662-11腕錶8,900元，KP5-611-91腕錶8,200元。



▲wicca新錶配備方便穿戴的三折錶扣與輕鬆調整的簡易快拆錶節。

BABY-G則與南韓彩妝時尚品牌KIRSH聯名，以KIRSH具代表性的櫻桃標誌攻佔少女們的手腕配件，白色半透明錶圈及錶帶著90年代復古味道，錶框一圈桃紅色裝飾，錶帶上G字也以桃紅色點綴，不過分高調，是一年四季都好搭的款式。

▲BABY-G與南韓時尚品牌KIRSH聯名錶BGD-565KRS-7，3,900元。（圖／BABY-G提供）

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