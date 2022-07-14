700坪全台最大無印良品開箱　5獨家亮點搶先看！

▲全台最大700坪無印良品高雄岡山店即將開幕啦。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

記者蔡惠如／高雄報導

高雄最近亮點連連！無印良品MUJI全台最大店也將於近期開幕！廣達700坪的空間不是只有賣東西而已喔，超多獨家吃喝服務都在這！包括親子廣場、現做麵包與餐飲服務等，還引進全台首間自助結帳功能，免排隊超方便！

獨家！首次推出咖哩輕食餐飲

岡山門市為高雄地區首次導入餐飲服務，餐飲空間約40坪，共提供65個座位，民眾可在此品嚐以無印旗下暢銷咖哩調理包所設計、搭配台灣當季蔬菜的餐點，此外也提供單點沙拉、甜點、咖啡茶飲及啤酒飲品，而該空間日後也將以「食與憩」為主題，不定期舉辦在地交流的講座與手作活動。

獨家！首次推出烘焙麵包販售服務

岡山門市還首次與高雄在地烘焙職人合作，引進超過20款不含反式脂肪酸及人工添加物的麵包西點，包括富含奶油香氣的塩可頌、麵團拌入台灣龍眼蜜的高雄蜂巢麵包、早餐必備的超柔軟吐司，以及具濃郁果香的荔香草莓歐式麵包等，皆由烘焙坊每日烘烤出爐後直送門市，新鮮麵包最療癒，全台只有這家有！

獨家！全台最大家具陳列空間

因爲是台灣首間路面店，以往賣場空間有限無法完整呈現家具的限制不再存在。挑高四米的岡山門市特地有廣達45坪的家具與家用品展示區域，呈現客廳、餐廳與臥室的生活場景，讓顧客可以真正感受「無印良品的家」風格，空間氛圍完全不一樣，喜歡無印風家具的消費者有地方能好好看看啦！

獨家！全台最大木育廣場好可愛

為提供親子購物時的友善環境，岡山門市內也規劃全台最大、將近15坪的「木育廣場」，提供近500本的童書繪本外，還特別製作兩面大型黑板，其中一面開放讓孩童發揮創意，利用粉筆進行繪畫，另一面則設計了以回收木材製作的螺絲形狀造型磁鐵，透過遊戲來加深孩童認識岡山身為全台螺絲重要產地的印象，也教孩子認識各式螺絲工具，讓親子互動的時光增添寓教於樂的意義，天氣熱在這邊遛小孩真的超適合。

獨家！首度推出「自助收銀」服務免排隊

岡山門市的第5個獨家亮點，就是首次在台提供自助收銀服務。未來消費者可選擇將結帳商品帶至自助收銀區，將商品條碼對準掃描器，即可用信用卡或行動支付方式進行結帳，可縮短排隊等候的時間，也不會遇到只買幾樣東西卻耗時等侯的情況了。